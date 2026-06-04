¡Crece el pánico! Francia sufre una humillante remontada y explotan las dudas rumbo al Mundial 2026

Francia, una de las grandes favoritas al título en el Mundial 2026, se vio sorprendida este jueves en su primer partido de preparación para la magna justa que arranca dentro de una semana. En un amistoso disputado en Nantes, el combinado galo cayó por 2-1 ante Costa de Marfil, sembrando dudas en un proceso que parecía marchar sobre ruedas.

El panorama comenzó favorable para los locales. Rayan Cherki abrió el marcador para Les Bleus justo antes del descanso (45'), culminando una primera mitad donde los europeos exhibieron superioridad. Sin embargo, la ventaja se esfumó en el complemento. El conjunto africano igualó las acciones en el minuto 53 por medio de Guéla Doué, hermano mayor de Désiré, la joya francesa que vio el encuentro desde el banquillo. Cuando el empate parecía definitivo, Amad Diallo selló la victoria para los Elefantes en la recta final (84').

Un freno a la euforia y alarmas en defensa

Este revés frena de golpe el optimismo generado tras la positiva gira de marzo, donde los dirigidos por Didier Deschamps sumaron prestigiosos triunfos ante Brasil y Colombia. En esta ocasión, la imagen del equipo fue gris. "Si necesitábamos un toque de atención, lo hemos tenido", reconoció el seleccionador tras el pitazo final.

Deschamps aprovechó la cita para realizar múltiples pruebas tácticas, pero los experimentos defensivos no funcionaron. Ante la baja de William Saliba por dolencias en la espalda, la zaga conformada por Ibrahima Konaté y Dayot Upamecano lució frágil y poco convincente. De no haber sido por las oportunas intervenciones del guardameta Mike Maignan, el castigo en el marcador pudo ser mayor.

Kylian Mbappe no pudo lucir en el mediotiempo que tuvo para jugar con Francia. AFP

Kylian Mbappé sin pólvora de cara al debut

El rendimiento ofensivo tampoco cumplió con las expectativas. La gran decepción de la noche fue Kylian Mbappé. El astro del Real Madrid buscaba aprovechar el duelo para igualar el récord histórico de goles de Olivier Giroud (57) con la selección nacional, pero completó una primera parte intrascendente y fue sustituido al descanso.

Deschamps reservó en el once inicial a los futbolistas que disputaron la final de la Champions League, como Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.Francia cerrará su preparación el lunes frente a Irlanda del Norte antes de viajar a Estados Unidos, donde debutará el 16 de junio ante Senegal en el Grupo I.