La Ola Cristiana que transforma la Liga MX: del Chicharito Hernández a Uriel Antuna

Existen derrotas silenciosas que calan en lo futbolistas. A pesar de la fama, los contratos millonarios y los excesos suelen ser personajes extremadamente solitarios cuando se les apaga la luz de los aplausos. Es ahí cuando encuentran el refugio en Cristo. Desde las estrellas consagradas hasta los nuevos referentes, el cristianismo se ha convertido en su entrenamiento invisible, aunque la verdad, muchos se mantienen en la fiesta noctámbula.

El caso de Uriel Antuna es, quizás, el testimonio más reciente de esta conversión. Tras años de ser blanco de críticas por indisciplinas, dio un giro a su vida. En 2024, Antuna compartió públicamente su bautismo cristiano, marcando un antes y un después en su carrera. "Me di cuenta de que la fama y el dinero no llenaban el vacío. Hoy mi prioridad es Dios y mi familia", declaró el jugador.

Este cambio espiritual está poniéndose a prueba en su rendimiento deportivo con los Pumas con los que aparenta haber alcanzado una estabilidad. Ahora, cada que le piden un saludo o un mensaje, lo acompaña con la frase, "Que Cristo los bendiga".

CHICHARITO DE FE

Si hay una imagen que definía la fe de Javier Hernández el Chicharito era verlo arrodillado en el círculo central antes de cada silbatazo. Aunque creció en un entorno católico, la evolución de "Chicharito" hacia una espiritualidad profunda y personal ha sido clave en su resiliencia.

Chicharito tuvo momentos de frustración y derrota en la Liga que subsanó con su fe. Mexsport

Para Hernández, la oración era su amuleto. En sus momentos más oscuros —lesiones graves y sequías goleadoras—, fue vocal sobre cómo su relación con el Creador lo mantiene con los pies en la tierra y sobre todo cuando hace vídeos en las redes. El Chicharito, que cobró mucho del futbol, ahora hace cosas en redes sociales para dar su punto de vista de la sociedad y al mismo tiempo quema pastizal para hacer humo sobre su próxima incursión como comentarista deportivo en ESPN.

LICHNOVSKY, EL CRISTIANO

El defensa chileno Igor Lichnovsky es uno de los motores más activos del cristianismo en el fútbol moderno. No solo vive su fe, sino que la comparte de forma proactiva. Logró algo difícil en clubes de alta presión como América o Tigres: generar espacios de vulnerabilidad donde los jugadores pueden hablar de sus miedos y debilidades a la luz de La Biblia, ganándose el respeto incluso de aquellos compañeros que no comparten sus creencias.

Sin embargo, tuvo ratos de contrariedad. Igual se le veía en fundaciones y eventos de ayuda a gente pobre que en los antros más caros de la ciudad, con bebidas alcohólicas, fumando y bailando con varias mujeres en las madrugadas.

LA HERENCIA DE LOS RAYOS DEL SEÑOR

Esta ola contemporánea no surgió de la nada. Tiene sus raíces en un ritual legendario que nació en el Estadio Azteca y se mudó a Aguascalientes: los famosos "Jueves de Biblia" del Necaxa.

Veteranos como Alexis Peña y en su momento Iván Hurtado o Fabiano Pereira, adoptaron a jóvenes canteranos para guiarlos no solo en la defensa, sino en la vida, usando la Biblia como manual de conducta.

Alexis Peña en partido de la Jornada 7 del Apertura 2023.

Mientras otros equipos relajaban la concentración, los Rayos se reunían para leer las escrituras, una tradición que ayudó a mantener al equipo unido en las crisis de descenso y transiciones directivas.

TORRES NILO EN LA TV

Jorge Torres Nilo en Toluca formó un bloque espiritual inquebrantable, en la incluso llegó a predicar formalmente tras su retiro. Ha sido invitado a varios programas cristianos de televisión en la que da fe de las tentaciones y problemas de los jugadores, pero al mismo tiempo aparece en FOX Tubi para hablar de lo que sucede en la cancha. Ya no está rapado, sino con el pelo crecido y cuesta recordarlo como era en la cancha.

JACKSON MARTÍNEZ

El colombiano Jackson Martínez fue uno de los jugadores más recordados en Jaguares de Chiapas. Con un físico impresionante, era el rumbero número uno en los antros de Chiapas. Su gran productividad lo hizo mudarse a Europa con el Porto y el Atlético de Madrid pero ahí en España se lesionó de la rodilla y ninguna operación parecía hacerle efecto.

Después de tomarse todo lo que tenía al alcance y vivir bajos las luces de neón, se encontró leyendo La Biblia y se convirtió a esta religión cristiana de la que es tan adepto que decidió hacer canciones de rap dedicadas al Señor.

Jackson Martínez cantando a Dios captura de pantalla

Tiene un par de éxitos y va por su segundo álmbum en Spotify.