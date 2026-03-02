"Chicharito" Hernández encara sus miedos: El video viral donde se llama "fraude"

Javier “Chicharito” Hernández ha vuelto a sacudir las redes sociales con un video introspectivo donde encara sus miedos y críticas más severas, pero ahora en un formato diferente: hablando en inglés, algo que ya había dejado ver hace unos días en un posteo en Instagram en el mismo idioma.

Acostumbrados a ver videos de “Chicharito” Hernández en español en sus diversas redes, ahora el exjugador de Chivas de Guadalajara apareció en TikTok iniciando con una serie de autocríticas severas que reflejan el sentir de sus detractores.

Las autocríticas de Javier Hernández en su nuevo video

El máximo goleador de la Selección Mexicana inicia la pieza diciendo: "Eres un pésimo jugador de futbol, eres un mal padre. Estás decepcionando a todo un país que cree en ti, eres fraude, eres viejo, estás acabado". Todas esas frases hacían referencia a críticas que ha recibido Hernández no solo dentro de la cancha, sino también por su vida personal.

Sin embargo, el tono cambia cuando su propia conciencia interviene para recordarle la inutilidad de intentar complacer al resto. "Has estado ocupado tratando de ser todo para todos. Nunca lo lograrás. Solo hay una persona en la que debes enfocarte... tú mismo", sentencia la voz interna del delantero.

Tras un viaje visual por el universo, el video muestra a un Javier renovado que se lanza frases motivacionales frente al espejo como "Hoy será un gran día" y el ya característico "papacito", todo para llegar al mensaje central que busca transmitir a sus seguidores: “enfócate en ti”.

La opinión de los seguidores de Javier Hernández

A diferencia de otros videos de Javier Hernández, ahora la mayoría de los aficionados han salido a mostrarle su afecto, pero también su respeto por su pasado en los diferentes equipos, recordando que había logrado grandes éxitos.

“Otro Americanista que te admira Javier, eres el mejor. Entendiste la maldita vibra”, escribió uno de los usuarios, mientras otro agregó: “Oye canijo, me da gusto que puedas ser tú... yo soy pumista pero cuántas veces no me hiciste feliz de ver tus goles y de hacernos soñar contra selecciones fuertes. Te admiro, la gente mira lo malo, pero hay mucho más bueno que nada”.