Cabo Verde: El único de los calificados a 16avos que no ganó en Fase de Grupos

Cabo Verde hizo historia en calificar a 16avos del Mundial 2026, y mientras 7 de los terceros lugares tuvieron que sumar 4 puntos para superar la Fase de Grupos, los Tiburones Azules se convirtieron en el único de los 32 que contienden por el título en acceder sin ganar un solo partido.

La historia del conjunto africano comenzó a tomar forma para el Mundial 2026 con la aparición de Vozinha en el duelo frente a España, portero de 40 años que rápidamente se hizo viral tras una gran actuación, yendo de 56 mil a 17 millones de seguidores.

Posteriormente, el sueño y la ilusión por la Cenicienta del Mundial 2026 se mantuvo firme al igualar 2-2 frente a una decepcionante Uruguay de Marcelo Bielsa que volvió a protagonizar uno de los grandes fracasos al quedarse fuera tras la Fase de Grupos.

Y, pareciendo la víctima favorita en el Grupo H, fue como los Tiburones Azules lograron un segundo lugar que los catapultó a una Fase que lucía inimaginable, luciendo tres puntos en la tabla de posiciones y quedando solamente por detrás de España (7 unidades).

Estos fueron los resultados de los partidos de Cabo Verde, único de los calificados a 16avos de Final que no ganó un solo partido de la Fase de Grupos:

Cabo Verde 0-0 España / Jornada 1, 15 de junio - Atlanta.

Cabo Verde 2-2 Uruguay / Jornada 2, 21 de junio - Miami.

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita / Jornada 3, 26 de junio - Houston.

Vozinha se convirtió en la figura de Cabo Verde en la Copa del Mundo. Reuters

¿Quién es el rival de Cabo Verde en 16avos del Mundial 2026?

Argentina, el actual campeón del mundo, será el rival de Cabo Verde en los 16avos de Final, rival ante el que Vozinha cumplirá su sueño de jugar frente a Lionel Messi y ante quienes intentarán hacer -nuevamente- lo inimaginable en el Mundial 2026.

Por si fuera poco, es la primera vez en la historia que un debutante se enfrenta contra tres campeones del mundo en una misma edición… veremos en qué termina el cuento de los Tiburones Azules.

Día: viernes 3 de julio, 2026.

Horario: 16:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio: Miami Stadium / 64,478 espectadores.

Rival en Octavos de Final: ganador del Australia Vs Egipto.

Cabo Verde buscará su boleto a 8vos de Final cuando enfrente a Argentina en 16avos. Reuters

BFG