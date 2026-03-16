Oficial: Real Madrid con equipo completo ante el City; regresan Mbappé y Bellingham

El Real Madrid encara el asalto final en el Etihad Stadium con su arsenal prácticamente completo buscando sentenciar su pase a los cuartos de final de la Champions League con novedades importantes para el partido de regreso de octavos de final ante el Manchester City.

En la convocatoria del Real Madrid para el partido del martes destaca un regreso; el regreso de su máxima figura, Kylian Mbappé, quien recibió el alta médica justo a tiempo para viajar a Inglaterra.

El astro francés ha estado fuera de combate desde el pasado 21 de febrero debido a un esguince en la rodilla izquierda sufrido durante el tropiezo ante el Osasuna. Su ausencia se prolongó por cinco encuentros oficiales, incluyendo el choque de ida donde el Madrid se impuso con autoridad por marcador 3-0. Pese a la inactividad, los números de Mbappé esta temporada son demoledores: lidera el Pichichi con 23 goles y suma 13 dianas en apenas 8 partidos de la presente Liga de Campeones.

Un colchón de tranquilidad para Arbeloa

El técnico merengue, Álvaro Arbeloa, incluyó a Mbappé en una lista de 26 futbolistas tras verlo trabajar al mismo ritmo que sus compañeros durante el fin de semana. No obstante, la ventaja de 3-0 conseguida en el Santiago Bernabéu —gracias a un histórico hat-trick de Federico Valverde— le otorga al estratega la libertad de no arriesgar innecesariamente a su estrella.

Con el boleto a cuartos de final casi en el bolsillo, la prioridad podría ser dosificar al galo de cara a la recta final de LaLiga, donde el Madrid se encuentra a cuatro puntos del Barcelona y no tiene margen de error en las últimas 10 jornadas.

La otra gran noticia para el madridismo es la reincorporación de Jude Bellingham. El mediocampista inglés ha estado de baja desde el 1 de febrero por una lesión en el muslo. Su regreso llega en el momento justo para dar equilibrio.