Concacaf Nations League: así quedaron los cuartos de final

La fase de grupos de la Liga A de la Concacaf Nations League terminó y quedaron definidos los cruces de los cuartos de final. México enfrentará a Jamaica en una serie de ida y vuelta, con el primer partido en Kingston y el segundo en el Estadio BBVA de Monterrey.

Los dos primeros equipos de cada grupo de la primera fase avanzaron a los cuartos de final, instancia en la que ya estaban sembradas México, Estados Unidos, Canadá y Panamá por su posición en el ranking de Concacaf.

A las selecciones previamente clasificadas se sumaron Curazao, Haití, Guatemala y Jamaica, que ocuparon las primeras posiciones de los dos grupos disputados en la fase anterior.

Así quedaron definidos los cuartos de final

Curazao, que terminó como la selección mejor clasificada de la fase de grupos, se medirá con Panamá, cuarto lugar del ranking de Concacaf. El conjunto caribeño terminó su participación con triunfos ante Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago, además de un empate frente a este último rival.

Canadá, ubicado como tercer clasificado, tendrá como rival a Guatemala. El conjunto centroamericano terminó como líder del Grupo B después de vencer y empatar contra Surinam, además de derrotar a El Salvador.

Otro de los cruces será entre Estados Unidos y Haití. La selección haitiana avanzó como el mejor segundo lugar de la fase de grupos, con nueve puntos obtenidos tras sus victorias frente a Trinidad y Tobago, Costa Rica y República Dominicana.

El último enfrentamiento será el de México contra Jamaica. El conjunto jamaicano terminó como segundo del Grupo B con siete puntos, después de vencer a Guatemala y El Salvador y empatar ante Honduras.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

Los cuatro enfrentamientos se disputarán en series de ida y vuelta durante la ventana internacional de noviembre. Los partidos correspondientes a esta ronda están programados entre el 9 y el 17 de noviembre, periodo en el que quedarán definidos los cuatro equipos que avanzarán a la Final Four de la Concacaf Nations League.

México comenzará su serie como visitante. La Selección Nacional jugará el partido de ida en Kingston, Jamaica, antes de regresar a territorio mexicano para disputar el encuentro definitivo.

La vuelta está programada para celebrarse en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León. Ahí se determinará cuál de las dos selecciones consigue avanzar a la siguiente fase de la competición.