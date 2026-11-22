Jamal Musiala atravesó una nueva recaída el pasado lunes 16 de noviembre al registrar otro episodio de ausencia, de acuerdo con información publicada por el diario alemán BILD. El incidente ocurrió en días en que la institución bávara contemplaba reuniones para revisar el seguimiento médico del futbolista de 23 años.

Pese al episodio registrado a comienzos de semana, el jugador tuvo actividad competitiva días después dentro de la Bundesliga. El viernes 20 de noviembre, Musiala ingresó de cambio y disputó 20 minutos en el empate 1-1 del Bayern Múnich frente al FC Köln, encuentro en el que registró un disparo tras superar recientes problemas físicos.

La reapertura del caso médico ocurre en un momento de alta sensibilidad dentro del club alemán. Durante las últimas semanas, el entorno del jugador y los especialistas han trabajado en el ajuste de su tratamiento farmacológico para estabilizar la frecuencia de estos eventos.

Musiala comenzó con desmayos durante la pretemporasa Reuters

Polémica institucional en el Bayern Múnich

El nuevo episodio coincidió con una controversia institucional provocada por declaraciones de la cúpula directiva sobre el futuro y el salario del jugador. Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión, expresó dudas sobre su recuperación al señalar: "Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior".

Los comentarios sobre el rendimiento del futbolista y su contrato vigente hasta junio de 2030 generaron críticas desde distintos frentes. El sindicato internacional de futbolistas profesionales (FIFPRO) cuestionó la postura de los dirigentes al considerar que ejerce presión innecesaria sobre un jugador que atraviesa un proceso médico.

El debate también escaló a nivel interno, donde el neurólogo y socio del club Jonathan Hoffmann reprochó la exposición mediática hecha por Rummenigge, Uli Hoeness y Jan-Christian Dreesen, postura respaldada por el exjugador Stefan Effenberg. Por su parte, el club ha reiterado que la prioridad es acompañar la recuperación del mediocampista.

¿Qué enfermedad tiene Jamal Musiala?

Jamal Musiala padece un trastorno neurológico asociado a crisis de ausencia, condición que el propio futbolista dio a conocer públicamente en agosto de 2026. Este cuadro provoca desconexiones breves y transitorias de la conciencia o de la respuesta al entorno durante pocos segundos.

El manejo clínico habitual contempla medicación antiepiléptica orientada a regular la actividad eléctrica cerebral y estudios de seguimiento como el electroencefalograma. En esta etapa del tratamiento, la calibración de dosis resulta determinante para reducir la aparición de nuevas recaídas sin afectar su desempeño físico.