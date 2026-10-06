Desastroso cierre de gira para Rafa Márquez y la Selección Mexicana; Chile gana en Los Ángeles

Cuatro partidos y Rafael Márquez rápidamente le puso lumbre a su naciente gestión como entrenador de la Selección Mexicana, luego de cerrar la gira por Estados Unidos con derrota ante Chile (0-2), para un saldo de dos empates y dos perdidos.

El no conocer la victoria como seleccionador será una etiqueta que Márquez deberá cargar por un mes, en lo que llega la eliminatoria de Nations League Concacaf. Mientras, los abucheos volvieron a escucharse de los aficionados mexicanos en Los Ángeles, donde la añoranza de aquel México mundialista prácticamente se quedó para el recuerdo.

La noche en el Memorial Coliseum era la oportunidad perfecta para equilibrar la balanza del nuevo proceso del Tricolor. De enaltecer y motivarse por el legado de leyendas como Guillermo Ochoa, en el homenaje recibido en el histórico recinto, además de la obligación de desplegar un mejor futbol ante unos chilenos que comenzaron fatal su Fecha FIFA, en busca del cambio generacional tras el fracaso de no asistir a la Copa del Mundo 2026.

Duelo parejo en el primer tiempo. Los andinos no tardaron en buscar la puerta contraria, pero Álex Padilla en su debut tricolor se mantuvo atento a su labor ante los intentos de Darío Tapia. El meta del Athletic Club comenzó con plena confianza y un buen entendimiento con los centrales Everardo López e Israel Reyes.

A la media hora México por fin apareció con peligro en la zona de Lawrence Vigourox. El guardameta fue sorprendido por un potente remate de Roberto Alvarado y un par de minutos después por Armando González a pase filtrado de Álvaro Fidalgo. Aunque esta última jugada terminó en fuera de lugar, el acecho tricolor era evidente.

Le puso bravura el combinado azteca. Al 43’, Jesús Gallardo fue amonestado tras una falta sobre Felipe Loyola.

El silbante Armando Villarreal, quien entró al quite de último minuto, tuvo una cumplidora actuación en Los Ángeles. En la segunda mitad, dejó pasar una agresión de Everardo López contra el capitán Gabriel Suazo. El defensor mexicano jugó gratis los últimos 15 minutos.

Trató de despuntar México con Dagoberto Espinoza, en juego a profundidad. Pero Chile con su línea de cinco rebotó dramáticamente todo intento de los mexicanos. Obed Vargas, similar al cañón del ‘Piojo’ Alvarado, probó el temple de Vigourox, mientras que Everardo en una acción continua, con remate de cabeza, mandó la pelota por encima del travesaño.

CHILE TOMÓ LA DELANTERA

El equipo dirigido por Nicolás Córdova supo capitalizar un par de descuidos de los mexicanos, pero con el mérito de presumir entendimiento entre los atacantes, con pases filtrados que exhibieron a la línea defensiva.

El marcador se abrió al 54’. Maximiliano Darío en sociedad con Gonzalo Tapia venció en el mano a mano a Padilla. Le remató la esférica entre las piernas al meta; el chileno que milita en el Dinamo de Moscú lo resolvió de la manera más complicada, ya que tenía como opción al costado y en solitario a Darío Osroio.

Pasados los 60 minutos, Rafa Márquez modificó de golpe con cinco jugadores. Se pretendía un revulsivo brutal con las salidas de Gallardo, Dago Espinoza, Alvarado, Erik Lira y la ‘Hormiga’ González, por los ingresos de Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Santiago Gimenez, Denzell García e Isaías Violante.

Al minuto siguiente, el central Johan Vázquez fue conducto del segundo gol en contra. No logró cortar un pase corto de Osorio al área, donde anticipó Vicente Pizarro para un inmediato disparo ante el achique de Padilla (64’).

Rafa Márquez volvió a ajustar a la ofensiva con las entradas de los chivahermanos Hugo Camberos y Hugo Sandoval, en lugar de Germán Berterame y Obed Vargas, mientras que Nico Córdova lo sobrellevó con modificaciones defensivas, incluso con un conocido del futbol mexicano, el central y ex del América, Igor Lichnovsky.

Sin tiempo para más, la Selección de Chile pagó sus pecados en la gira tras las caídas con Canadá y Estados Unidos, mientras que México, en el arranque de la era Rafa Márquez como estratega, sella su estreno con saldo de dos empates y dos derrotas.

La mira ahora está puesta en noviembre próximo, en el primer juego oficial para Márquez y compañía, contra Jamaica en los cuartos de final de la Nations Leagues de Concacaf.