Chivas y Cruz Azul definirán este domingo el liderato general del Apertura 2026 y buena parte de los enfrentamientos de los cuartos de final. El resultado del partido en el Estadio Akron determinará la posición de ambos equipos y también podría modificar el lugar del América en la clasificación.

La derrota del América ante Tigres dejó la disputa por la cima entre rojiblancos y cementeros. Atlas contra Toluca ya está confirmado como el primer cruce de la fase final, pero los otros tres enfrentamientos dependerán de lo que ocurra en Guadalajara.

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¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para ser líderes?

El escenario es directo: el equipo que consiga la victoria en el Estadio Akron terminará como líder general del torneo. Si Cruz Azul se lleva los tres puntos, conservará la primera posición, mientras que Chivas ocupará el tercer puesto y América permanecerá en el segundo.

En cambio, un triunfo del Guadalajara le permitirá alcanzar la cima de la clasificación. La Máquina bajaría al segundo lugar y las Águilas conservarían la tercera posición, después de cerrar su participación en la fase regular con la derrota ante Tigres.

El empate también favorecería a Cruz Azul, que se quedaría con el liderato. En ese escenario, Chivas terminaría segundo y América tercero.

Chivas, obligado a ganarle a Cruz Azul para ser líder. MEXSPORT

¿Cuáles serían los rivales de Cruz Azul, Chivas y América en liguilla?

Los tres posibles resultados del encuentro modificarán los cruces de cuartos de final. Pachuca, León y Rayados ya tienen definidos sus lugares entre los equipos que disputarán la primera ronda, pero sus respectivos rivales dependerán de las posiciones finales de los tres primeros clasificados.

Si Cruz Azul gana ante Chivas:

Cruz Azul (1) vs. Pachuca (8).

América (2) vs. León (7).

Chivas (3) vs. Rayados (6).

Atlas (4) vs. Toluca (5).

Si Chivas y Cruz Azul empatan:

Cruz Azul (1) vs. Pachuca (8).

Chivas (2) vs. León (7).

América (3) vs. Rayados (6).

Atlas (4) vs. Toluca (5).

Si Chivas consigue la victoria:

Chivas (1) vs. Pachuca (8).

Cruz Azul (2) vs. León (7).

América (3) vs. Rayados (6).

Atlas (4) vs. Toluca (5).

Así, el encuentro en el Estadio Akron tendrá consecuencias directas en la conformación de la liguilla. Además de definir al líder del Apertura 2026, establecerá tres de las cuatro series que abrirán los cuartos de final, con Atlas y Toluca como el único enfrentamiento al momento.