México Vs Chile EN VIVO: Partido amistoso, octubre 2026
México y Chile se enfrentan en Los Ángeles en busca de la primera victoria de Rafa Márquez al frente del Tri; sigue el partido completamente EN VIVO
Los 22 protagonistas en el terreno de juego de Los Ángeles
Lawrence Vigouroux, Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez
Portero: Alex Padilla.
Defensas: Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Everardo López y Jesús Gallardo.
Medios: Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo.
Delanteros: Roberto Alvarado, Germán Berterame y Armando González.
Tras dar a conocer la convocatoria, Rafa Márquez suma 6 bajas para este duelo
1-1 Vs Colombia / Baltimore - sábado 26 de septiembre.
1-1 Vs Perú / Nueva York - martes 29 de septiembre.
0-3 Vs Estados Unidos / Arizona - sábado 3 de octubre.
México y Chile se enfrentan en el cuarto partido de Rafa Márquez al frente del Tri