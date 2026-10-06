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México Vs Chile EN VIVO: Partido amistoso, octubre 2026

México y Chile se enfrentan en Los Ángeles en busca de la primera victoria de Rafa Márquez al frente del Tri; sigue el partido completamente EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

México cierra la Fecha FIFA enfrentando a Chile, partido en el que Rafa Márquez busca su primer triunfo con el Tri.
México cierra la Fecha FIFA enfrentando a Chile, partido en el que Rafa Márquez busca su primer triunfo con el Tri.Mexsport
Escudo México MxM / Bien
MÉXICO
00
CHILE
Escudo Selección de Chile
POR COMENZAR...
-Ya calientan

Los 22 protagonistas en el terreno de juego de Los Ángeles

-Así sale Chile

Lawrence Vigouroux, Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez

-¡¡¡Alineación confirmada de México!!!

Portero: Alex Padilla.
Defensas: Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Everardo López y Jesús Gallardo.
Medios: Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo.
Delanteros: Roberto Alvarado, Germán Berterame y Armando González.

-El Tri llega con 6 bajas a este compromiso

Tras dar a conocer la convocatoria, Rafa Márquez suma 6 bajas para este duelo

-Rafa Márquez busca su primera victoria con México

1-1 Vs Colombia / Baltimore - sábado 26 de septiembre.
​1-1 Vs Perú / Nueva York - martes 29 de septiembre.
​0-3 Vs Estados Unidos / Arizona - sábado 3 de octubre.

-¡¡¡Bieeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

México y Chile se enfrentan en el cuarto partido de Rafa Márquez al frente del Tri

México cierra la Fecha FIFA enfrentando a Chile, partido en el que Rafa Márquez busca su primer triunfo con el Tri.
México cierra la Fecha FIFA enfrentando a Chile, partido en el que Rafa Márquez busca su primer triunfo con el Tri.Mexsport

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