Obed Vargas alza la mano para jugar el Mundial 2026 con México

El centrocampista Obed Vargas busca cumplir otro sueño a su corta edad y levanta la mano para que Javier “El Vasco” Aguirre lo tome en cuenta en la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026.

“Competir en el Atlético de Madrid, una de las mejores ligas del mundo. Para mí es un sueño estar en el Mundial, en mi país, una de mis ilusiones más grandes y estoy más cerca de ese objetivo”, comentó el seleccionado mexicano durante su presentación con el Atlético de Madrid.

Obed Vargas quiere cumplir otro sueño, el jugar el Mundial 2026 Mexsport

Obed Vargas fue uno de los jugadores más destacados del Mundial Sub-20 y suma tres partidos con la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

‘El Vasco’ lo convocó a la Selección Mexicana por primera vez el 30 de septiembre de 2024 para los juegos ante Valencia y Estados Unidos. En aquella fecha, el futbolista tenía 19 años.

Tiene firme su objetivo de ir al Mundial con la Selección Mexicana, así lo ha expresado en reiteradas ocasiones.

Obed Vargas destacó que no fue fácil salir de Alaska Mexsport

El futbolista nació en Alaska. Sus padres migraron de México a aquel país. El jugador valoró el esfuerzo de sus papás para un mejor futuro y destacó que el llegar al Atlético de Madrid no sólo es un triunfo de él, sino que es compartido.

“Una canción que me defina sería el himno del Atleti. Migraron por un mejor futuro, es un esfuerzo en conjunto, no es fácil salir de Alaska, jugar futbol, después salir de EU y estar acá, estoy enfocado en lo que tengo que hacer y demostrarle a toda la gente del Atlético que estoy hecho para estar aquí”, señaló.

Obed Vargas se definió como un jugador disciplinado que pone al equipo “antes que mí, soy un 8, que puede aportar mucho en la parte ofensiva-defensiva”.