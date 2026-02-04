Regla de Menores Liga MX: Chivas también es líder tras la Jornada 4 del Clausura 2026

La actividad del Clausura 2026 no solo arroja resultados emocionantes en los marcadores, sino que también pone a prueba la planeación estratégica de las directivas en cuanto a la Regla de Menores. Tras concluir la cuarta fecha del campeonato, el panorama de la juventud en el futbol mexicano comienza a definirse con claridad. Guadalajara no solo domina la tabla general como líder invicto, sino que también encabeza la acumulación de minutos juveniles con un total de 895 minutos.

Balones oficiales de la Liga MX. Mexsport

Este compromiso de las Chivas con su cantera les permite trabajar con mayor tranquilidad de cara al cierre de torneo. Cerca del Rebaño aparece el Mazatlán FC, club que registró 868 minutos, seguido muy de cerca por el Puebla, que suma 844 minutos en este departamento. Estas tres instituciones comprendieron rápidamente que la gestión del talento joven es clave para evitar complicaciones administrativas y deportivas en las últimas jornadas del certamen.

EL DESAFÍO DE LOS EQUIPOS GRANDES ANTE LA NORMATIVA DE LA LIGA MX

Mientras algunos clubes avanzan a paso firme, otros parecen priorizar la experiencia sobre la juventud, lo que podría pasarles factura más adelante. El objetivo de la Liga MX es claro: cada equipo debe generar un total de 1,170 minutos de menores a lo largo del torneo. Aunque todavía ningún club alcanzó la cifra mágica que se marca en color verde en la tabla, equipos como Pachuca (648 minutos) y Necaxa (547 minutos) mantienen un ritmo constante de aporte.

La sorpresa negativa en este rubro la protagonizan los equipos con plantillas más extensas. El América, actual campeón, se ubica en el fondo de esta clasificación con apenas 145 minutos acumulados, siendo el equipo que menos oportunidades brinda a sus juveniles hasta el momento. De igual forma, Santos Laguna (203 minutos) y Tijuana (262 minutos) aparecen en la parte baja, lo que les obligará a modificar sus alineaciones en las próximas semanas para no arriesgarse a sanciones.

REGLAS CLAVE: LÍMITES Y CONSECUENCIAS DE LA ACUMULACIÓN

Es fundamental recordar que los clubes no pueden saldar esta deuda en un solo partido. La normativa establece que un club solo puede sumar un máximo de 225 minutos por partido, lo que impide que los equipos "quemen" todos sus minutos pendientes en las últimas jornadas utilizando a puros jóvenes en un solo encuentro. Esta restricción busca que el fomento al talento nacional sea progresivo y real, integrando a los futbolistas menores de 22 años de manera orgánica en el esquema de la Primera División.

Cartel de la Liga MX junto a una portería. Mexsport

El no cumplir con este requisito al finalizar la fase regular del Clausura 2026 acarrea consecuencias severas. Además de las multas económicas, los equipos se exponen a la reducción de puntos en la tabla general, un castigo que podría significar quedar fuera de la Liguilla o del Play-In. Por ello, la administración de los minutos se volvió tan relevante como la estrategia táctica en la cancha, obligando a los directores técnicos a mirar hacia sus fuerzas básicas para asegurar la permanencia en la lucha por el campeonato.