Bad Bunny hace historia como el primer artista latino en encabezar en solitario el Halftime Show del Super Bowl LX, el 8 de febrero de 2026 en Levi's Stadium. En paralelo, lanza la Concho Collection en colaboración con la NFL, fusionando música, futbol americano y cultura hispana a través de su icónico Sapo Concho, el coquí puertorriqueño que simboliza sus raíces boricuas.

La colección incluye sudaderas (de alrededor de 100 dólares de costo), playeras, gorras New Era y plushies de Concho vestido con uniformes de los 32 equipos, incluyendo Patriots y Seahawks, protagonistas del Super Bowl LX. Estos ítems capturan momentos clave en la trayectoria de Benito hacia el escenario más grande del deporte, combinando estilo urbano con elementos NFL.

Disponible en NFL Shop, Fanatics y tiendas oficiales, la línea celebra la identidad latina en un evento tradicionalmente anglo. Bad Bunny, con su influencia global, une comunidades: fans del reggaetón y del futbol americano encuentran punto común en Concho, símbolo de orgullo puertorriqueño.

Esta colaboración no es casual: el artista lleva años rompiendo barreras, desde Coachella hasta giras mundiales. Ser headliner del halftime lo posiciona como puente cultural, especialmente para la audiencia hispana que crece en la NFL. La colección se agota rápidamente, convirtiéndose en coleccionable must-have.

Más allá de la mercadotécnia, esto representa el crecimiento latino en espacios importantes en Estados Unidos. Con el Super Bowl atrayendo millones, Bad Bunny llevará su energía, perreo y mensaje boricua a audiencias globales, marcando un antes y después en la historia del evento.

El artista boricua se ha convertido en un fenómeno en la esfera de las apuestas, en las que varias de las casas más importantes tienen momios sobre cuál será la canción con la que abra su espectáculo el domingo, lo que le da relevancia como una figura relevante entre los aficionados.