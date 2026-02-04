Hechicero pasó semanas difíciles por su lesión ante Roderick Strong

Hechicero volverá a los cuadriláteros el próximo viernes en la batalla estelar en la Arena México. “El Alquimista del ring” reveló que pasó dos semanas difíciles, luego de la lesión que sufrió ante Roderick Strong.

“Bien, obviamente no al 100 en cuanto a la confianza, porque ya tienes el alta médica y ya estoy anunciado para el próximo viernes aquí en la Arena México. Retomar la confianza en tus movimientos, puedes entrenar, puedes rehabilitarte, pero ya que estás arriba del ring la inercia de los movimientos, la explosión, la improvisación, los reflejos se exponen, y bueno es la confianza que uno tiene que tomar. Fueron dos semanas difíciles”, comentó.

Por esta lesión, el luchador mexicano quedó fuera del evento “La Batalla del Desierto” del pasado 30 de enero.

Hechicero no es un luchador que le guste parar. Cuando se rompió parte del bíceps en el 91 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) estuvo bajo supervisión médica y la condición era no limitarse.

“Y no limitar a mis compañeros en cuanto a intensidad de trabajo, en cuanto a movimientos, y bueno la condición es la misma”, señaló.

“El Alquimista del ring” hará tercia con Bárbaro Cavernario y Aveno, para enfrentar a Templario, Neón y Flip Gordon.

Hechicero superó las “críticas” que recibió por su estilo, incluso le dijeron que las llaves aburrían, pero ahora los jóvenes aprovechan el momento.

“A mí me llegaron a decir que en su momento las llaves aburrían, que no le gustaban a la gente y en un momento en que era muy difícil terminar una lucha con una llave, pero todo evoluciona, todo cambia, las mentalidades se abren y bueno creo que hay muchos jóvenes que están aprovechando ese momento”, apuntó.