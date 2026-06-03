El oasis del deporte ráfaga: las Finales de la NBA encuentran refugio en el Parque Aztlán

La Ciudad de México siempre tiene quien la visite. La NBA House abrió sus puertas en el Parque Aztlán, un oasis para los aficionados del basquetbol que buscan instalarse en la máxima fiesta de la liga: las Finales de la NBA, que este año prometen una batalla de poder entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York.

La propuesta es tan ambiciosa como cercana. Raúl Zárraga, director de la NBA en México, confirmó que los aficionados capitalinos podrán vibrar con los juegos uno, dos y tres de la serie por el campeonato de manera completamente gratuita, proyectados en pantallas gigantes que prometen replicar la energía de una arena estadunidense.

El Parque Aztlán, con sus atracciones mecánicas, por unos días contará también con el chirrido de las suelas de los tenis sobre las canchas montadas especialmente para la ocasión. Aquí los aficionados se tornan protagonistas con retas al aro en juegos de 21 o probando su puntería desde la línea de tres puntos.

Los Juegos 1, 2 y 3 se proyectarán en pantallas en Aztlán. Fernando Islas

Para quienes buscan conectar con el legado de la liga, el recinto ofrece una experiencia inmersiva en el interior del teatro del parque. Es un viaje en el tiempo que recorre la historia del circuito y aterriza en su idilio con la capital mexicana: una cronología que hace énfasis en 1992 hasta la fecha, sumando ya 35 partidos oficiales y de exhibición divididos entre el Palacio de los Deportes y la Arena CDMX.

“La gran ventaja de México y de los aficionados que tenemos es que sin importar la época del año, lo que hayamos hecho o los eventos deportivos que estén simultáneamente con lo que ofrecemos, siempre están con nosotros. Nos apoyan en los eventos físicos, en las audiencias, en las plataformas digitales, jugando el deporte e interactuando”, destaca Zárraga con orgullo.

Las canastas y los goles: el preludio al Mundial 2026

La apertura de este espacio ocurre en un momento coyuntural para el deporte nacional, a pocos días de que el Estadio Azteca acapare las miradas del planeta con la inauguración del Mundial 2026, el próximo 11 de junio. La ocasión, para la NBA, es de fiesta.

“Es una dinámica muy bonita, porque al fin y al cabo es deporte y cultura", reflexiona el directivo. "Mientras todo sea festejo, comunión y felicidad con la familia en una diversión sana, creo que todos tenemos un espacio en esta ciudad y en este país. Nosotros estamos felices de poder interactuar con los festejos del Mundial”.

El italiano Danilo Gallinari, recién retirado, inauguró la NBA House de la CDMX. Fernando Islas

A diferencia de las experiencias montadas en potencias basquetboleras como Canadá, Japón, Australia o Brasil, la NBA House México apostó por la identidad de un parque de diversiones urbano.

La meta a corto plazo está clara, y el éxito de esta edición podría ser el cimiento de algo más grande. Según detalla Zárraga, el plan de adaptar este entorno interactivo y ofrecer los primeros tres capítulos de las Finales sin costo es apenas el primer paso: “Obviamente estamos buscando que el año que entra se extienda. La experiencia inmersiva está increíble... Tenemos clínicas y experiencias de básquetbol en un espacio grande, abierto a todo público”.

Al tiempo que la NBA definirá a su nuevo campeón, en la CDMX los aficionados al deporte ráfaga ya encontraron su propia cancha para celebrar.