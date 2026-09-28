La NWSL anuncia la integración de un nuevo club: Atlanta City FC

La National Women’s Soccer League (NWSL) continúa su expansión con la llegada oficial de la decimoséptima franquicia de la primera división del futbol femenino estadounidense: Atlanta City FC.

Mauricio Culebro, antiguo presidente del club Tigres de la Liga MX, expresó las aspiraciones que tiene con el Atlanta City, ahora como el nuevo presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment (AMBSE), desde el término del Clausura 2026.

Nuestro objetivo es convertir al Atlanta City FC en un club con calibre de campeonato, que refleje la actitud de Atlanta y sirva como una fuente de orgullo para los aficionados apasionados de esta ciudad”, declaró Culebro.

El evento de lanzamiento de la nueva franquicia será el domingo 4 de octubre en Southern Exchange Ballrooms, en Atlanta. La fiesta está abierta para el público general, no tendrá costo alguno la asistencia y será la primera oportunidad de los nuevos aficionados de comprar mercancía del club.

Identidad visual: ¿Qué significan el logo y los colores del Atlanta City?

El nuevo equipo que competirá en la NWSL compartió su logo, colores y elementos que representan el espíritu del club: un fénix ave y una flor de cornejo.

Con respecto a los colores, el club retrató su identidad con cinco colores los cuales plasman el carácter de Atlanta, sus metas y la esencia de la ciudad:

Atlanta Red : Pasión, determinación y resiliencia.

Georgia Peach : Calidez, hospitalidad y orgullo de la región.

Black Char : Transformación, perseverancia y un guiño a la historia de Atlanta.

Platinum Metallic : Liderazgo de Atlanta en la cultura, negocios, innovación en el deporte y la excelencia con la que se maneja el club.

Dogwood White : Unidad y comunidad.

Por su parte, Deandra Duggans, directora comercial de Atlanta City FC, dió su perspectiva de lo que refleja y define a la comunidad de Atlanta:

El Atlanta City FC refleja la energía, la diversidad y la ambición que definen a esta comunidad, y estamos orgullosos de construir un club que pertenece a Atlanta y representa su futuro a nivel nacional”, dijo Duggans.

¿Cuándo debuta el Atlanta City?

Atlanta City tendrá su debut oficial en el 2028 y el estadio donde disputará sus partidos como local será el Mercedes-Benz Stadium. Dicho recinto lo compartirá con otros equipos de AMBSE como el Atlanta United de la MLS y los Atlanta Falcons de la NFL.

Se espera que el club femenino obtenga el mismo apoyo y éxito que el equipo de la MLS, quienes ganaron su primer y único título de liga en su segunda temporada.