Tigres respira y consigue la victoria ante Puebla

Después de resultados adversos, los Tigres por fin consiguieron una victoria, aunque muy sufrida, ante el Puebla. Gracias al tanto de Juan Brunetta (54’), los Felinos consiguieron tres puntos de oro en el ‘Volcán’.

Las cosas no andan muy bien con Tigres y clara muestra fue este partido, donde apenas consiguieron anotar un gol ante un Puebla que no encontró claridad.

Víctor Manuel Vucetich salió con lo mejor que tenía, pero el primer tiempo fue infumable en ambos conjuntos, sin emociones, sin acciones de gol y con una afición felina que se comenzó a desesperar.

Jugadores de Tigres celebrando el gol de Juan Brunetta MEXSPORT

Y aunque en el segundo tiempo consiguieron el gol, la realidad es que Tigres está muy lejos de aquel equipo que imponía condiciones.

Pero al 52’ llegó la polémica. Un centro, donde el defensa del Puebla desvió con la mano y tras la revisión en el VAR, el central marcó penalti en favor de Tigres. Brunetta se encargó de cobrar y anotó, lo que fue el único tanto del partido.

Victoria de Tigres para la confianza y con aspiraciones de Liguilla

Estos puntos son vitales para Tigres, ya que llegó al lugar 14 de la tabla general y a 10 puntos. Los Felinos necesitaban sí o sí esta victoria para poder aspirar, al menos, a Play-In.

Aunque quedan muchos partidos, el margen de error para Tigres se fue reduciendo y por ello, cada punto es importante.

Ahora Tigres podrá dormir tranquilo, por lo menos estos días, ya que la siguiente jornada se medirá ante el Toluca, un partido donde la derrota no es válida, pero el campeón no quiere salir sin nada del ‘Volcán’.