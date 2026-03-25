Cambios en Tigres: Mauricio Culebro dejará la Presidencia

Tras cinco años con Tigres, Mauricio Culebro dejará la presidencia del equipo el próximo 1 de junio de 2026, ello como parte de una transición planificada orientada a dar continuidad al proyecto deportivo y estrategia del conjunto.

Mauricio Culebro iniciará una nueva etapa profesional como Presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, propiedad del Atlanta United de la MLS, del equipo de expansión de Atlanta en la NWSL, de los Atlanta Falcons y del Estadio Mercedes Benz, entre otros.

Carlos Emilio González ocupará el cargo de Mauricio Culebro Mexsport

“Desde ahí continuará impulsando el crecimiento del futbol y contribuyendo para el fortalecimiento de los puentes deportivos entre México y Estados Unidos”, indicó Tigres.

Carlos Emilio González ocupará el cargo de Mauricio Culebro y le reportará a Mauricio Doehner, presidente del Comité de enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

“Asumir la Presidencia de Club Tigres representa el mayor honor de mi vida profesional. Integrarme a una institución con tanta historia, impacto social y relevancia en el futbol implica una gran responsabilidad, que asumo con gran compromiso”, declaró Carlos Emilio González.

A su vez, Carlos Valenzuela asumirá el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Tigres.

LOGROS DE MAURICIO CULEBRO CON TIGRES:

3 finales en Liga MX varonil y 1 campeonato.

1 Campeón de Campeones varonil.

1 Campeones Cup.

5 finales en Liga MX femenil y 4 campeonatos.

3 Campeón de Campeones femenil.

“Ha sido un honor liderar esta gran institución durante todos estos años. Agradezco profundamente a la afición, a las jugadoras, a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a Cemex, a nuestro equipo de trabajo, a los medios de comunicación y a todos quienes forman parte de este maravilloso equipo. Pueden estar seguros de que mi compromiso, energía y entrega seguirán de tiempo completo a esta gran institución hasta mi último día aquí”, indicó Mauricio Culebro.