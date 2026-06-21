Uruguay Vs Cabo Verde EN VIVO: Jornada 2, Mundial 2026

Uruguay se marcha con ventaja y con 4 puntos, de momento, en el Grupo H del Mundial 2026

Agustín Canobbio anota y remonta el partido ante Cabo Verde sobre el final de esta primera parte

Tras ser atendido sobre el terreno de juego; estaba tendido al momento del gol sudamericano

Telmo Arcanjo sale de la cancha

45+2' Telmo Arcanjo sale de la cancha

A la primera mitad en el Miami Stadium

Maximiliano Araújo empuja el balón al fondo de las redes e iguala el compromiso

Comienzan a tocar el balón de un lado para el otro del terreno de juego

Que se marcha por encima del arco de Cabo Verde

Que Fernando Muslera manda a tiro de esquina por punta de la izquierda

Quien se expone a ser el segundo amonestado de Uruguay en el compromiso

El conjunto sudamericano no pone en aprietos a Cabo Verde desde que se encuentra en desventaja

Federico Valverde prende el balón de primera intención en busca del tanto de la igualada

Se reanudan las acciones

27' Se reanudan las acciones

Marcelo Bielsa da instrucciones en busca de empatar el partido antes del medio tiempo

Disparo con potencia de Kevin Pina desde fuera del área y anota el primer tanto de Cabo Verde en la historia de los Mundiales para su causa

Tras cortar el avance en 3/4 de cancha orquestado por Jamiro Monteiro

Dejando a Guillermo Varela prácticamente sin actividad por el costado contrario

Uruguay recarga su ataque por la izquierda

16' Uruguay recarga su ataque por la izquierda

Que termina sumamente cruzado del arco defendido por Vozinha

Que termina siendo detenido por el defensor de Cabo Verde, Diney

Uruguay intenta romper la zaga de Cabo Verde, mientras los africanos esperan en propio campo

Tras arrancar apercibido, se perderá el partido de Cabo Verde contra Arabia Saudita de la Jornada 3

Ante el arbitraje del noruego, Espen Eskas

Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán en la Jornada 2 del Grupo H en el Mundial 2026.

Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán en la Jornada 2 del Grupo H en el Mundial 2026. Reuters

Uruguay y Cabo Verde ponen a rodar el balón ante la presencia de Luis Suárez en uno de los palcos

Desde la cancha de Miami... más que tres puntos en disputa

Se entonan los Himnos

- Se entonan los Himnos

- Alineación confirmada de Cabo Verde

Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas ​ * Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta son baja por lesión

Así saltará Uruguay, este es su XI:

- Así saltará Uruguay, este es su XI:

Recinto con capacidad para un total de 64,478 espectadores

El partido se jugará en Miami

- El partido se jugará en Miami

Con la gran figura de Vozinha , Cabo Verde intentará dar la sorpresa del día

Uruguay y Cabo Verde por su primer triunfo

- Uruguay y Cabo Verde por su primer triunfo

- ¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!