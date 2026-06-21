Uruguay Vs Cabo Verde EN VIVO: Jornada 2, Mundial 2026
Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en busca de conseguir su primer victoria en el Mundial 2026; sigue cada uno de los detalles del partido
Uruguay se marcha con ventaja y con 4 puntos, de momento, en el Grupo H del Mundial 2026
Agustín Canobbio anota y remonta el partido ante Cabo Verde sobre el final de esta primera parte
Tras ser atendido sobre el terreno de juego; estaba tendido al momento del gol sudamericano
A la primera mitad en el Miami Stadium
Maximiliano Araújo empuja el balón al fondo de las redes e iguala el compromiso
Comienzan a tocar el balón de un lado para el otro del terreno de juego
Que se marcha por encima del arco de Cabo Verde
Que Fernando Muslera manda a tiro de esquina por punta de la izquierda
Quien se expone a ser el segundo amonestado de Uruguay en el compromiso
El conjunto sudamericano no pone en aprietos a Cabo Verde desde que se encuentra en desventaja
Federico Valverde prende el balón de primera intención en busca del tanto de la igualada
Marcelo Bielsa da instrucciones en busca de empatar el partido antes del medio tiempo
Disparo con potencia de Kevin Pina desde fuera del área y anota el primer tanto de Cabo Verde en la historia de los Mundiales para su causa
Tras cortar el avance en 3/4 de cancha orquestado por Jamiro Monteiro
Dejando a Guillermo Varela prácticamente sin actividad por el costado contrario
Que termina sumamente cruzado del arco defendido por Vozinha
Que termina siendo detenido por el defensor de Cabo Verde, Diney
Uruguay intenta romper la zaga de Cabo Verde, mientras los africanos esperan en propio campo
Tras arrancar apercibido, se perderá el partido de Cabo Verde contra Arabia Saudita de la Jornada 3
Ante el arbitraje del noruego, Espen Eskas
Uruguay y Cabo Verde ponen a rodar el balón ante la presencia de Luis Suárez en uno de los palcos
Desde la cancha de Miami... más que tres puntos en disputa
Vozinha, Diney, Roberto Lopes, Sidny Lopes, Steven Moreira, Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Garry Mendes, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes y Gilson Tavares
Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas
* Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta son baja por lesión
Recinto con capacidad para un total de 64,478 espectadores
Con la gran figura de Vozinha, Cabo Verde intentará dar la sorpresa del día
España ya ganó más temprano a Arabia Saudita y, de momento, es líder del Grupo H