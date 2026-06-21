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Uruguay Vs Cabo Verde EN VIVO: Jornada 2, Mundial 2026

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en busca de conseguir su primer victoria en el Mundial 2026; sigue cada uno de los detalles del partido

Por: Bernardo Ferreira

Durante la Jornada 2, Uruguay y Cabo Verde buscan su primer triunfo en el Mundial 2026.
Durante la Jornada 2, Uruguay y Cabo Verde buscan su primer triunfo en el Mundial 2026.
Escudo de la Selección de Uruguay
URUGUAY
21
CABO VERDE
Escudo de la Selección de Cabo Verde
MEDIO TIEMPO
MT¡Termina el primer tiempo!

Uruguay se marcha con ventaja y con 4 puntos, de momento, en el Grupo H del Mundial 2026

45+5'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE URUGUAAAAAAAAAAY

Agustín Canobbio anota y remonta el partido ante Cabo Verde sobre el final de esta primera parte

45+2'Telmo Arcanjo sale de la cancha

Tras ser atendido sobre el terreno de juego; estaba tendido al momento del gol sudamericano

45'Se añaden 5 minutos

A la primera mitad en el Miami Stadium

44'GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE URUGUAAAAAY

Maximiliano Araújo empuja el balón al fondo de las redes e iguala el compromiso

42'Cabo Verde busca aguantar el resultado

Comienzan a tocar el balón de un lado para el otro del terreno de juego

39'Cabezazo de Maximiliano Araújo

Que se marcha por encima del arco de Cabo Verde 

37'Ceeeeeeentro de Sidny

Que Fernando Muslera manda a tiro de esquina por punta de la izquierda

35'Falta de Agustín Canobbio

Quien se expone a ser el segundo amonestado de Uruguay en el compromiso

31'Uruguay sin ideas

El conjunto sudamericano no pone en aprietos a Cabo Verde desde que se encuentra en desventaja

27'Se reanudan las acciones

Federico Valverde prende el balón de primera intención en busca del tanto de la igualada

23'Pausa de hidratación

Marcelo Bielsa da instrucciones en busca de empatar el partido antes del medio tiempo

20'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CABO VERDEEEEEEEEE

Disparo con potencia de Kevin Pina desde fuera del área y anota el primer tanto de Cabo Verde en la historia de los Mundiales para su causa

19'Rodrigo Bentancur ve la amarilla

Tras cortar el avance en 3/4 de cancha orquestado por Jamiro Monteiro

16'Uruguay recarga su ataque por la izquierda

Dejando a Guillermo Varela prácticamente sin actividad por el costado contrario

13'Intento de Federico Valverde

Que termina sumamente cruzado del arco defendido por Vozinha

9'Remate de Agustín Canobbio

Que termina siendo detenido por el defensor de Cabo Verde, Diney

7'Trazos profundos

Uruguay intenta romper la zaga de Cabo Verde, mientras los africanos esperan en propio campo

5'Sidny Lopes es amonestado

Tras arrancar apercibido, se perderá el partido de Cabo Verde contra Arabia Saudita de la Jornada 3

2'Uruguay domina los primeros segundos 

Ante el arbitraje del noruego, Espen Eskas

0'¡¡¡Coooooooomienza el partido!!!

Uruguay y Cabo Verde ponen a rodar el balón ante la presencia de Luis Suárez en uno de los palcos

Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán en la Jornada 2 del Grupo H en el Mundial 2026.
Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán en la Jornada 2 del Grupo H en el Mundial 2026.Reuters
-Se entonan los Himnos

Desde la cancha de Miami... más que tres puntos en disputa

-Alineación confirmada de Cabo Verde

Vozinha, Diney, Roberto Lopes, Sidny Lopes, Steven Moreira, Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Garry Mendes, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes y Gilson Tavares

-Así saltará Uruguay, este es su XI:

Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas

* Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta son baja por lesión

-El partido se jugará en Miami

Recinto con capacidad para un total de 64,478 espectadores

-Uruguay y Cabo Verde por su primer triunfo

Con la gran figura de Vozinha, Cabo Verde intentará dar la sorpresa del día

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

España ya ganó más temprano a Arabia Saudita y, de momento, es líder del Grupo H

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