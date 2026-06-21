VIDEO: Así fue el primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales

Kevin Pina puso su nombre en la historia de los Mundiales al anotar el primer gol de Cabo Verde tras un tiro libre ante Uruguay dentro de la Jornada 2; el Miami Stadium fue testigo del festejo lleno de energía.

Luego de un empate ante España (0-0) durante su debut en las Copas del Mundo, el nombre de Cabo Verde comenzó a sonar alrededor del mundo por el resultado obtenido ante los dirigidos por Luis de la Fuente y la historia de Vozinha, portero de los Tiburones azules que ya cuenta con más de 15 millones de seguidores en redes sociales tras empezar la justa con apenas 50 mil de ellos.

Para la Jornada 2, se esperaba que Uruguay comenzara a tambor batiente frente a una de las Cenicientas de este inicio de la Copa del Mundo, sin embargo, los minutos fueron pasando en Miami y Cabo Verde tomó relevancia en el compromiso.

Tras una gran descolgada de Jamiro Monteiro, Rodrigo Bentancur fue amonestado en el minuto 19 y concedió un tiro libre en favor de los Tiburones azules, quienes enviaban poca gente al área.

Sorprendiendo a propios y extraños, un disparo con potencia por parte de Kevin Pina aprovechó una barrera abierta y una reacción tardía por parte de Fernando Muslera, estremeciendo las redes uruguayas y anotando el primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales.

La pausa de hidratación llegó a Miami y con ello las instrucciones de Marcelo Bielsa, por lo que Maximiliano Araújo (44’) y Agustín Canobbio (45+6’) remontaron en favor de La garra charrúa y se marcharon con la ventaja al descanso, poniendo orden en un Grupo H que de momento lidera España con 4 puntos y +4 en la diferencia de goles tras la contundente victoria ante Arabia Saudita.

BFG