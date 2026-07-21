Cruz Azul 0-1 Puebla EN VIVO: Sigue ONLINE la Jornada 2 en el Estadio Azteca
La Jornada 2 del Apertura 2026 iniciará en el Estadio Azteca. El Cruz Azul de Joel Huiqui recibirá al Puebla
con el objetivo se sumar otra victoria, cruz azul recibe al puebla en el estadio azteca.
La acción de Luka Romero ha dado de que hablar. Un fuerte pisotón que bien pudo haber sido tarjeta roja.
Entrada muy dura de Luka Romero y la silbante le sacó la primera tarjeta amarilla.
El Puebla se ha animado y en la disputa del balón, Emiliano Gómez se fue con todo contra Piovi, quien quedó muy dolido.
Después del gol, el Puebla se anima a ir para adelante. Cruz Azul no despierta del golpe del gol en contra.
Error de la defensa de Cruz Azul, se confió y un disparo largo de Monarrez, se coló en el arco de Kevin Mier
Mala marca de Jeremy Márquez, donde hubo un centro y si no fuera por el desvío de Mier, Puebla ya estaría ganando.
A base de centros es cómo Cruz Azul está consiguiendo peligro, ahora fue Nico quien remató a portería.
Cruz Azul no puede descifrar el cerrojo de Puebla, aunque al menos ya hubo un tiro de Gabriel Fernández, pero se fue desviado.
El partido es como se esperaba, Cruz Azul ataca y Puebla defiende, pero que buen cerrojo ha puesto la Franja.
En estos primeros minutos, Puebla se mete bien en defensa y bloquea todos los caminos de Cruz Azul.
La Máquina presiona mucho y ya está encimando a Puebla, aunque todavía no hay claridad en ofensiva.
Primeros minutos del partido y el Cruz Azul trata de hacerse de la posesión del esférico. Puebla trata de ensuciar el encuentro.
Los primeros 45 minutos del partido de la Jornada 2 entre Cruz Azul vs Puebla, inician.
Así calienta Cruz Azul para enfrentar a Puebla.
Después de una larga recuperación, Jesús Orozco Chiquete vuelve a una convocatoria de Cruz Azul.