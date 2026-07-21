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Cruz Azul 0-1 Puebla EN VIVO: Sigue ONLINE la Jornada 2 en el Estadio Azteca

La Jornada 2 del Apertura 2026 iniciará en el Estadio Azteca. El Cruz Azul de Joel Huiqui recibirá al  Puebla 

Por: Eduardo Cristobal Colin

Cruz Azul vs Puebla EN VIVO Jornada 2 Apertura 2026
Cruz Azul vs Puebla EN VIVO Jornada 2 Apertura 2026IA
CRUZ AZUL
01
PUEBLA
Logo Puebla FC
con el objetivo se sumar otra victoria, cruz azul recibe al puebla en el estadio azteca.
PRIMER TIEMPO
Minuto 38YA SALE LA POLÉMICA EN EL PARTIDO

La acción de Luka Romero ha dado de que hablar. Un fuerte pisotón que bien pudo haber sido tarjeta roja. 

Minuto 36AMARILLA PARA LUKA ROMERO

Entrada muy dura de Luka Romero y la silbante le sacó la primera tarjeta amarilla. 

Minuto 34DURO GOLPE CONTRA PIOVI

El Puebla se ha animado y en la disputa del balón, Emiliano Gómez se fue con todo contra Piovi, quien quedó muy dolido. 

Minuto 30AHORA PUEBLA ES MÁS

Después del gol, el Puebla se anima a ir para adelante. Cruz Azul no despierta del golpe del gol en contra. 

Minuto 28¡GOOOOOOOL DE PUEBLA!

Error de la defensa de Cruz Azul, se confió y un disparo largo de Monarrez, se coló en el arco de Kevin Mier

Minuto 23PUEBLA AVISA

Mala marca de Jeremy Márquez, donde hubo un centro y si no fuera por el desvío de Mier, Puebla ya estaría ganando. 

Minuto 22NICO IBÁÑEZ TAMBIÉN YA REMATÓ

A base de centros es cómo Cruz Azul está consiguiendo peligro, ahora fue Nico quien remató a portería. 

Minuto 20APARECE EL TORO FERNÁNDEZ

Cruz Azul no puede descifrar el cerrojo de Puebla, aunque al menos ya hubo un tiro de Gabriel Fernández, pero se fue desviado. 

Minuto 15CRUZ AZUL NO PUEDE ROMPER AL PUEBLA

El partido es como se esperaba, Cruz Azul ataca y Puebla defiende, pero que buen cerrojo ha puesto la Franja.

Minuto 9PARTIDO COMPLICADO

En estos primeros minutos, Puebla se mete bien en defensa y bloquea todos los caminos de Cruz Azul.

Minuto 5CRUZ AZUL YA BUSCA EL GOL

La Máquina presiona mucho y ya está encimando a Puebla, aunque todavía no hay claridad en ofensiva. 

Minuto 2 CRUZ AZUL BUSCA LA POSESIÓN

Primeros minutos del partido y el Cruz Azul trata de hacerse de la posesión del esférico. Puebla trata de ensuciar el encuentro. 

Minuto 0INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido de la Jornada 2 entre Cruz Azul vs Puebla, inician.

18:50 HrsEL CALENTAMIENTO DE CRUZ AZUL

Así calienta Cruz Azul para enfrentar a Puebla. 

18:35 HrsASÍ SALE EL PUEBLA
18:25 HrsEL XI QUE MANDA CRUZ AZUL
18:25 HrsLLEGA CRUZ AZUL AL ESTADIO AZTECA

Así llegaron los jugadores de Cruz Azul al Estadio Azteca.

18:20 HrsLA PLAYERA QUE LUCIRÁ CRUZ AZUL
18:10 HrsJESÚS OROZCO CHIQUETE VUELVE CON CRUZ AZUL

Después de una larga recuperación, Jesús Orozco Chiquete vuelve a una convocatoria de Cruz Azul. 

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