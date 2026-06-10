Nueva polémica en Estados Unidos previo al Mundial; drones graban a Argelia

Con el Mundial 2026 ya en marcha, las distintas selecciones participantes han comenzado a llegar a las sedes asignadas en Estados Unidos.

Los equipos se instalan en sus campos base y ponen primera marcha en sus planes de entrenamiento, buscando afinar detalles tácticos y físicos antes de sus respectivos debuts.

Jugadores de la Selección de Argelia Instagram

Argelia, concentrada en el Rock Chalk Park, en Lawrence (Kansas), ya realizaron sesiones preparatorias de cara a su debut en el Grupo J ante Argentina, sin embargo, sufrieron un gran incidente.

Drones graban el entrenamiento de Argelia que era a puerta cerrada

En medio de estas primeras sesiones previas, Argelia sufrió un imprevisto que generó molestia en el entorno del equipo.

Pese a que el entrenamiento se realizaba a puertas cerradas y con vallas que impedían el acceso público, un canal de televisión estadounidense utilizó drones para sobrevolar el lugar y grabar las prácticas.

Las imágenes mostraron a los jugadores realizando ejercicios de calentamiento, trabajos de posesión y movimientos tácticos, detalles que el cuerpo técnico argelino prefería mantener en reserva.

Medios árabes y aficionados de Argelia reaccionaron rápidamente en redes sociales, calificando el episodio como “espionaje” y una falta de respeto hacia la selección. El video fue difundido ampliamente, generando debate sobre los límites en la cobertura mediática durante las concentraciones.

Hasta el momento, no se ha confirmado que la FIFA haya intervenido directamente, aunque el incidente pone de relieve las nuevas reglas y restricciones sobre drones en el Mundial 2026, impulsadas precisamente para evitar este tipo de situaciones en los entrenamientos.

¿La Federación de Argelia meterá queja a FIFA?

Por ahora no se ha hecho pública una queja formal por parte de la Federación Argelina de Futbol (FAF) ante la FIFA o las autoridades locales.

De acuerdo a varios reportes, los argelino evaluarán si el alcance de las grabaciones podría afectar a la selección, antes de decidir si elevan una protesta oficial.