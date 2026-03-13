Así se verán los partidos desde la primera fila del Estadio Azteca

El Estadio Azteca se prepara para su reapertura y el Mundial 2026, con ello, comenzaron a circular videos en redes sociales sobre cómo se podrá ver un partido desde la primera fila en una de las zonas VIP; podrán ver salir a los jugadores más cerca que nadie.

Una de las grandes variantes que se vivirán en la cancha del Estadio Azteca será la zona de vestidores, misma que abandona su sitio en la cabecera norte del Coloso de Santa Úrsula para quedar ubicada por debajo de las tribunas del lado oriente del inmueble.

Con ello, y como sucede en los grandes estadios del mundo, los futbolistas, árbitros y cuerpos técnicos saldrán desde la mitad del terreno de juego y, en el Estadio Azteca, trascienden las primeras imágenes sobre la zona en donde los aficionados podrán ver más cerca que nadie a futbolistas locales y rivales.

Siendo una de las zonas VIP, los asientos en esta zona del Estadio Azteca serán distintos a las butacas que lucirán en otros sitios del recinto. En esta misma lateral, estarán ubicadas las bancas de ambos conjuntos y la zona de calentamiento para los jugadores que esperan una oportunidad como revulsivo.

Además, uno de los grandes beneficios que tendrán todos los espectadores que estén presentes en el primer aro del Estadio Azteca será la inclinación de la tribuna hacia la cancha, dándoles la posibilidad de contar con una mejor vista respecto a lo que se tenía previo a la remodelación.

Igualmente, a pesar de que no será en una de las zonas exclusivas del Estadio Azteca, se retiraron las rejas que separaban la zona preferente (300) de la general (400, 500 y 600), dándole una mejor experiencia a los aficionados que se ubican en las primeras filas de uno de los sectores que tendrán costos más accesibles.

Asimismo, el palco de prensa estará ubicado en una de las zonas más altas del Azteca, además de una cabina de transmisión que estará en la parte más alta del inmueble pero en la mitad de la cancha.

La nueva capacidad del Estadio Azteca no ha sido revelada, sin embargo, se espera que antes del Mundial 2026 se den absolutamente todos los detalles para que el órgano rector del futbol los comparta con los aficionados; diversos informes asumen que se regresará a un aforo superior a los 90,000 espectadores.

BFG