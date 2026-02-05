Se lo lleva el favorito: Matthew Stafford es reconocido como el Jugador Más Valioso de la NFL

Matthew Stafford esperó 18 campañas para que la NFL se rindiera a sus pies. Uno de los mejores quarterbacks de la más reciente época recibió el galardón de Jugador Más Valioso (MVP) por primera ocasión en su trayectoria durante la noche de gala de la liga que hizo entrega de los reconocimientos a los jugadores y coaches más destacados de la temporada regular.

Stafford firmó una campaña de resurrección: lanzó para 5,312 yardas (líder de la liga), 46 touchdowns (máximo histórico de la franquicia de Los Angeles Rams) y un rating de 112.8, todo esto mientras lideraba una ofensiva diezmada por lesiones en receptores y línea ofensiva. A sus 38 años, se convirtió en el MVP de mayor edad desde Rich Gannon en 2002 y el primero en la historia de los Rams. Superó en la votación a Josh Allen, Trevor Lawrence, Drake Maye y Christian McCaffrey.

Otro gran ganador fue el ala defensivo Myles Garrett, de los Cleveland Browns, quien se llevó el premio al Defensivo del Año por segunda vez. Garrett rompió récords de capaturas en una temporada y dominó la votación de manera unánime, consolidándose como uno de los mejores de su posición de su generación.

En la categoría de Novato del Año, el receptor abierto Tetairoa McMillan, de los Carolina Panthers, se impuso sobre una fuerte competencia que incluía a quarterbacks como Tyler Shough (New Orleans Saints) y Jaxson Dart (New York Giants). McMillan destacó por su impacto inmediato en el ataque de Carolina.

El corredor Christian McCaffrey fue reconocido como el Regreso del Año, luego de ser el líder de la ofensiva de los San Francisco 49ers. NFL

Uno de los momentos más emotivos fue el premio al Comeback Player of the Year, que recayó en el corredor Christian McCaffrey de los San Francisco 49ers. Tras perderse gran parte de la temporada 2024 por una lesión en el tendón de Aquiles, McCaffrey regresó con fuerza en 2025, jugando los 17 partidos, acumulando 2,126 yardas desde la línea de scrimmage (segundo en la NFL) y 17 touchdowns totales (tercero en la liga). Superó a finalistas como Stefon Diggs (New England Patriots), Aidan Hutchinson (Detroit Lions), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) y Dak Prescott (Dallas Cowboys).

Otro premio destacado fue el Coach of the Year, otorgado a Mike Vrabel de los New England Patriots. En su primera temporada al mando de los Pats, Vrabel lideró una impresionante remontada: tomó un equipo que había perdido 13 partidos el año anterior y lo llevó a un récord de 14-3 en temporada regular, con boleto directo al Super Bowl LX contra los Seattle Seahawks. Este es su segundo premio en esta categoría (el primero lo ganó en 2021 con los Tennessee Titans), convirtiéndose en uno de los pocos entrenadores en lograrlo con dos franquicias distintas.