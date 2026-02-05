“No me asusta pelear un lugar en la Selección y en el América; ya no hay lesión”: Henry Martín

El delantero Henry Martín se dice un hombre nuevo. Asegura estar recuperado de sus lesiones no sólo para recobrar el protagonismo con el América, sino por insistir en un lugar con la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Ya no hay lesión, no me asusta pelear un puesto en la Selección en el América, toda mi vida lo he hecho para poder llegar, así ha sido muchas veces, luego las cosas no salen como uno quiere, pero es parte del proceso”, advirtió el jugador de las Águilas durante la develación de su figura de cera, en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Aunque evitó mencionar si ha tenido contacto con el seleccionador Javier Aguirre, “la Bomba” Martín no pierde de vista el repetir una hazaña como el tricampeonato y romper la maldición internacional del club, al tiempo que no quita el dedo del renglón por el Mundial 2026.

“Estar con el equipo multicampeón de ser posible otra vez, ir al Mundial de vuelta, son metas a corto plazo, mediano y largo plazo que tengo y no me cierro las puertas a nada. Pero me encantaría poder cumplir todo lo que alguna vez soñé”.

Al estar entre los mejores goleadores dentro de la historia de las Águilas, Henry Martín se permite gozar la ambición de convertirse en una leyenda de la institución azulcrema.

“Me encantaría ser ese referente americanista que cuando piensan en la institución, piensen en mí. Sé que no lo soy todavía, que no he llegado a ello y espero que con el tiempo que me queda jugando, lo pueda alcanzar. Un logro más cumplido y con ganas, en ilusiones no van a quedar, eso está claro y espero que en el Clásico ante Chivas (14 de febrero) y en cada gol que me toque anotar, por todo el tiempo que he estado afuera, es lo que más anhelo”, respondió.

Con actividad en el Clausura 2026 (32 minutos en la victoria sobre el Necaxa, por 2-0), Henry Martín apunta a que está listo para la más alta exigencia bajo las órdenes de André Jardine y del escudo del América.

“Estoy listo, sí me siento fuerte de las veces que he regresado de tantas lesiones que he tenido, ésta es la que más listo he estado y tanto futbolísticamente como mentalmente me siento apto. Realmente el equipo lleva un proceso conservador conmigo, guardando los minutos por tanta inactividad, es irme adaptando poco a poco y los pocos minutos que he tenido creo que lo he hecho bien y me siento orgulloso de todo este tiempo que pasé afuera y de poder regresar”.

Luego de agradecer el apoyo de su familia y del cuerpo médico del América, el yucateco confesó su sentir durante la baja en la pretemporada y arranque de torneo, en el que elementos como Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre ya hacen eco por sus bajas en el ataque.

“Llevo ocho años en América con muy buenos y muy malos momentos. Es renovar el plantel luego que no se dieron las cosas, hay muchas piezas que no gustaban y la renovación viene bien, veo un América con mucha hambre, hoy que estoy de vuelta creo que seguimos con ilusión de ganar de nuevo”, sentenció durante la gala en el Museo de Cera.