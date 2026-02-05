Henry Martín es inmortalizado con brutal figura de cera

Henry Martín entró al selecto grupo de atletas que fueron inmortalizados en el Museo de Cera de la Ciudad de México. El propio delantero junto a familia, amigos y staff del América, develó una impresionante figura con la indumentaria de las Águilas.

Con su típico festejo, en el que presume los bíceps trabajados, el delantero americanista hizo los honores a la estatua que recordará su tricampeonato con el club y su presencia en el top de goleadores históricos de la institución.

“Un logro más en mi carrera, no hay palabras para describir todo lo que he conseguido, obviamente todo con base en esfuerzo, dedicación, perseverancia, jamás darse por vencido, es la clave de todo muy agradecido con los artistas que participaron en esta creación de muchas horas.

"Muchas gracias a todos por hacer realidad este sueño, no sé si a los 9 años viajé a Guadalajara y nos llevaron a un museo de cera c, yo veía a toda la gente y políticos, deportistas que salían ahí, era admirable verlos reflejados. Jamás me pasó en la cabeza tener mi personaje y se cumple un sueño más, espero vengan más sueño”, expresó Henry Martín tras la presentación de su figura".

La estatua del goleador americanista estará en el lobby principal del museo. Y en unos meses será reubicado en un sector especial con temática del Mundial 2026.

En otra reflexión del futbolista, al verse reflejado en cera, compartió un mensaje para él mismo.

“Gracias porque no dejé de luchar a pesar de muchas cortinas y momentos duros, muy tristes en su carrera, que no veía a dónde ir, qué decisión tomar, gracias por no dejar el futbol, que Henry esté orgulloso de las cosas que logramos”.

El yucateco se dijo recuperado de sus lesiones, las cuales lo mermaron de compromisos importantes el año pasado y del arranque del presente Clausura 2026.

“Es una responsabilidad grande, llevamos en nuestros hombros a una afición exigente que siempre quiere estar arriba, es una institución que merece lo mejor”, remató el jugador de 33 años y quien espera sumar más minutos este sábado ante Monterrey, en actividad de la J-5 del torneo de Liga MX.