Noruega Vs Inglaterra: Podría posponerse por temperaturas superiores a 40ºC

El partido entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial 2026, podría sufrir un cambio de horario debido a las altas temperaturas que superarían los 40ºC a la hora del partido a disputarse en el Miami Stadium.

Programado para este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México) Erling Haaland y compañía se enfrentarán ante Harry Kane, Jude Bellingham y los ingleses en busca de un sitio entre los 4 mejores del Mundial 2026, instancia en la que ya se encuentran instalados España y Francia.

Contrario a lo sufrido en los partidos de la Selección Mexicana (ante Ecuador e Inglaterra), en donde la tormenta eléctrica fue factor para el retraso del silbatazo inicial, el intenso calor en Miami sería factor para que el compromiso entre Inglaterra y Noruega se postergue, sin embargo, FIFA aún no se pronuncia al respecto a menos de 4 horas de que el partido se lleve a cabo.

El ganador de los Cuartos de Final entre Inglaterra y Noruega esperará por el vencedor entre Argentina y Suiza para medirse en las Semifinales a celebrarse el miércoles 15 de julio en Atlanta y revelar al segundo invitado para disputar el título ante quien imponga condiciones entre España y Francia.

¿Cuándo se definirá si el Noruega Vs Inglaterra cambia de horario?

FIFA determinará el momento preciso en el cual informar a medios de comunicación, aficionados y equipos el cambio de horario del compromiso, por lo que hasta el momento se mantiene que el Noruega Vs Inglaterra se disputará este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas de la CDMX, conforme a lo programado.

Existe la posibilidad de que un retraso en el partido de Noruega e Inglaterra suponga un cambio para el Argentina Vs Suiza que se llevará a cabo 4 horas más tarde.

Panorámica del Miami Stadium que luce su máxima capacidad para el Mundial 2026. Reuters

BFG