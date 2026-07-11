Tour de Francia 2026: ¿Para qué es ideal la Etapa 9?

El Tour de Francia 2026 continúa este domingo 12 de julio, con la Etapa 9 que tendrá de inicio en Malemort y llegada en Ussel, donde el mexicano Isaac del Toro saldrá como tercero de la Clasificación general y por quinto día como líder de la Clasificación de los Jóvenes.

¿Para qué es ideal la Etapa 9 del Tour de Francia? Para las fugas y las emboscadas, considerada una etapa “rompepiernas”.

La etapa 9 del Tour de Francia 2026 tendrá cuatro puertos de montaña AFP

Isaac del Toro podría tener oportunidad de tener una buena jornada, debido a que la Etapa 9 tendrá cuatro puertos de montaña.

¿QUÉ AFRONTARÁ ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 2026?

- Tipo: Ondulada.

- Longitud: 185.5 km.

- Altitud: 3,300 m.

La Etapa 9 del Tour de Francia tendrá una longitud de 185.5 kilómetros AFP

La etapa 9 tendrá un Sprint Intermedio en Beynat, que repartirá de 1 a 25 unidades en la Clasificación por Puntos.

LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Cote de Naves, con 2.3 kilómetros de subida, de Categoría 3. Se repartirá 1 y 2 puntos.

- Suc Au May (903m), con 3.8 kilómetros de subida, de Categoría 2. Se repartirá 1, 2, 3 y 5 puntos.

- Cote de la Croix Du Pey, con 4.8 kilómetros de subida, de Categoría 3. Se repartirá 1 y 2 puntos.

- Mont Bessou, con 0.9 kilómetros de subida, de Categoría 4. Se repartirá 1 punto.

La Etapa 9 del Tour de Francia tendrá un Sprint Intermedio, que repartirá de 1 hasta 25 puntos AFP

Se estima que la salida neutralizada sea a las 5:35 de la mañana, tiempo de la CDMX.

¿DÓNDE VER A ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 9 DEL TOUR DE FRANCIA 2026?

- ESPN 3.

- Disney +.