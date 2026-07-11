Linda Noskova sufre, se corona en Wimbledon 2026 y suma su primer Grand Slam

Sufriendo más de lo planeado tras desaprovechar 4 puntos de campeonato en el segundo set, la checa Linda Noskova consiguió su primer título de Grand Slam luego de imponerse 6-2, 5-7 y 6-3 a su compatriota Karolina Muchova; esta Final de Wimbledon 2026 se convirtió en la tercera más larga en la historia.

Cerrando una semana de idilio absoluto en la hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Linda Noskova se consolidó rápidamente en la pista Central para sumar un nuevo título en su carrera y el primero correspondiente a un Grand Slam.

La checa Karolina Muchova, número 10 del mundo, no logró superar la tranquilidad que irradiaba su compatriota (#9 en el ranking WTA) durante el primer set y gran parte de la segunda manga, sin embargo, sobre el final mostró su mejor tenis para obligar que Linda Noskova desaprovechara 4 puntos de campeonato.

Para el tercer set, Linda Noskova regresó a las bases y sentenció el 6-2, 5-7 y 6-3 que le otorgó su primer título de Grand Slam luego de 2 horas y 24 minutos de partido, convirtiéndose en la tercera final más larga en la historia de Wimbledon, solamente por detrás de:

1. Venus Williams Vs Lindsay Davenport (2005, 2 horas y 46 minutos).

2. Margaret Court Vs Billie Jean King (1970, 2 horas y 28 minutos).

3. Linda Noskova Vs Karolina Muchova (2026, 2 horas y 27 minutos).

Kate Middleton, la princesa de Gales, fue la encargada de entregarle el trofeo a Linda Noskova.

BFG