Liga MX: ¿Por qué el Apertura 2026 no se inaugura en 'viernes botanero'?

El Apertura 2026 de la Liga MX arrancará su actividad el jueves 16 de julio cuando Necaxa y Atlante se enfrenten en la cancha del Estadio Victoria; el Mundial 2026 es la razón para que no se inaugure en el característico Viernes Botanero.

Tras casi 2 meses sin actividad, el balón de la Liga MX volverá a rodar en las canchas del país, con Cruz Azul buscando revalidar su corona obtenida ante Pumas y tratando de unirse a los bicampeones en la historia de los torneos cortos, lo que les representaría su título 11º.

Cruz Azul suma 10 títulos de Liga MX, consagrándose como el cuarto equipo con más coronas en el futbol mexicano. Reuters

La Jornada 1 del Apertura 2026 se disputará entre el jueves 16 y el sábado 18 de julio, dejando el domingo 19 de julio sin actividad dentro del futbol mexicano:

Jueves 16 de julio

Necaxa Vs Atlante / 19:00 horas - Estadio Victoria.

Xolos Vs Tigres / 21:00 horas - Estadio Caliente.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

El Estadio Victoria de Aguascalientes cuenta con una capacidad para poco más de 23,000 espectadores. Mexsport

Viernes 17 de julio

Atlético San Luis Vs Cruz Azul / 19:00 horas - Estadio Libertad Financiera.

León Vs Atlas / 19:00 horas - Estadio Nou Camp.

Juárez Vs Puebla / 21:00 horas - Estadio Olímpico Benito Juárez.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

Panorámica del Estadio Olímpico Benito Juárez previo a partido del Clausura 2025 en Liga MX. Mexsport

Sábado 18 de julio

Pumas Vs Pachuca / 17:00 horas - Estadio Olímpico Universitario.

Monterrey Vs Santos / 19:00 horas - Estadio BBVA.

Chivas Vs Toluca / 19:09 horas - Estadio Akron.

Querétaro Vs América / 21:00 horas - Estadio Corregidora.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

Cruz Azul ha ganado dos títulos en el Estadio Olímpico Universitario Mexsport

¿Cuándo es la Final del Mundial 2026?

La razón por la que la Liga MX no se inaugurará en el característico Viernes Botanero es debido a la cantidad de partidos que deberían jugarse entre el viernes 17 y sábado 18, ya que el domingo 19 de julio se disputará la Final del Mundial 2026 y el balompié mexicano se hará a un costado para no competir en rating ante el compromiso por el título más importante del mundo del futbol.

Esta será una de las afectaciones que tendrá el calendario de la Liga MX, mismo que contará con Leagues Cup 2026 (a disputarse en México y Estados Unidos) y Fechas FIFA, donde la actividad se frenará hasta por un lapso de 3 semanas (septiembre-octubre) debido a los partidos del Tri de Rafael Márquez.

BFG