Así va Isaac del Toro en la Clasificación del Tour de Francia 2026 (Etapa 8)

Isaac del Toro amanecerá este domingo, por tercer día, en el podio general del Tour de Francia 2026 tras ocho etapas y el quinto con el ‘maillot’ blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes.

En la Etapa 8, Isaac del Toro tuvo un buen desempeño, al no tener complicaciones y pasar apuros. Finalizó en el lugar 46, pero se mantuvo como tercero general.

Isaac del Toro mantiene el 'maillot' blanco de la Clasificación de los Jóvenes del Tour de Francia 2026 AFP

Su coequipero en el UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, conservó el ‘maillot’ amarillo y se mantiene como el mejor escalador, mientras Mads Pedersen el verde, aunque éste se complica la lucha por lo apretado que ha sido la Clasificación por puntos.

Liam Slock tuvo una fuga que casi coronó, pero fue “atrapado” a quedándose a un 1.5 kilómetros de la meta de la Etapa 8 del Tour de Francia. El corredor de Lotto Intermarché se tuvo que conformar con el Premio de la Combatividad. Al final, destacó que corrió con fe.

“Durante mucho tiempo creí que podría llegar a meta porque, entre 30 y 15 kilómetros para el final, apenas perdí tiempo respecto al pelotón. Luego, cuando volvimos a las carreteras generales, sí que empecé a ceder bastante… y desde ese momento supe que iba a ser difícil conseguir la victoria. Pero seguí teniendo fe porque, sin ella, es mejor no correr”, declaró al Tour de Francia.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA (ETAPA 8)

1) Tadej Pogacar = 28:49:07.

2) Jonas Vingegaard = a +02:42”.

3) ISAAC DEL TORO = a +03:27”.

4) Remco Evenepoel = a +03:30”.

5) Juan Ayuso = a +03:34”.

6) Paul Seixas = a +03:55”.

7) Florian Lipowitz = a +04:00”.

8) Lenny Martínez = a +04:21”.

9) Mattias Skjelmose = a +04:57”.

10) Mathias Vacek = a +07:10”.

Isaac del Toro portará por quinto día el 'maillot' blanco del Tour de Francia 2026 AFP

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Etapa 1: Sexto lugar.

- Etapa 2: Primer lugar.

- Etapa 3: noveno lugar.

- Etapa 4: Lugar 34.

- Etapa 5: Lugar 32.

- Etapa 6: Tercer lugar.

- Etapa 7: Lugar 57.

- Etapa 8: Lugar 46.