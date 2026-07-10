España aprovecha lesión de Courtois y se instala en Semifinales del Mundial 2026

Con gol de Mikel Merino en el minuto 88, España derrotó 2-1 a Bélgica y consiguió su boleto a las Semifinales del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante Francia; Thibaut Courtois salió lesionado y el arquero suplente de los Diablos Rojos fue clave en el gol de su eliminación.

En el último partido de Los Ángeles como sede del Mundial 2026, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó los primeros minutos de un compromiso con pocas acciones de peligro.

España 1-0 Bélgica

Fue al minuto 30 del duelo cuando -luego de un par de avisos- Lamine Yamal proyectó a Pedro Porro, quien llegó a línea de fondo para enviar un centro que Dani Olmo remató con potencia, Thibaut Courtois rechazó y Álex Baena aprovechó el balón en tierra de nadie para enviar el esférico al fondo de las redes y poner por delante a La Roja.

España 1-1 Bélgica

Lamine Yamal y compañía coqueteaban con el 2-0, hasta que un centro procedente desde la banda de la derecha encontró a un Charles De Ketelaere que ganó la posición y le propinó el primer gol recibido a España en lo que va del Mundial 2026, igualando al 41’ y equilibrando la balanza.

Thibaut Courtois sale entre lágrimas por lesión

El referente en el arco por parte de los Diablos Rojos no logró continuar sobre el terreno de juego por una lesión tras la pausa de hidratación, marchándose entre lágrimas y cediendo su sitio para Senne Lammens.

España 2-1 Bélgica

Fue en los últimos esbozos, y cuando olía de más a Tiempo Extra, cuando Pau Cubarsí probó a Senne Lammens, mismo que concedió un rebote bien aprovechado por Mikel Merino (88’) para sentenciar el compromiso a su favor y conseguir su sitio entre los 4 mejores del certamen.

España Vs Francia: Semifinal, Mundial 2026

El primer boleto hacia la Final del Mundial 2026 se conocerá en cuanto estos dos conjuntos se midan en la casa de los Vaqueros de Dallas. Estos son cada uno de los detalles del compromiso:

Día: martes 14 de julio, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Dallas / 70,649 espectadores.

* El perdedor de cada Semifinal tendrá su sitio en busca del boleto por el tercer lugar del Mundial 2026, mismo que se jugará el sábado 18 de julio en Miami.

Dallas Stadium durante el Mundial 2026. Reuters

BFG