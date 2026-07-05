México vs Inglaterra: Partido retrasado, se jugará a las 19:00 horas

Una vez más, y como ya se tenía presupuestado, el partido entre México e Inglaterra de los Octavos de Final del Mundial 2026 se retrasará.

Desde hace un par de días, cuando se supo que el partido ante Los Tres Leones se iba a jugar este domingo, se sabía que el clima iba a ser un factor importante en contra de ambas selecciones.

La afición mexicana se hace presente en el estadio, pese a la lluvia Héctor López

Incluso, el problema fue tanto que hasta FIFA propuso cambiar el horario de este encuentro y se jugará a las 12:00 horas. Una idea que, después de un tiempo, se desechó.

El México vs Inglaterra se retrasa por mal clima

Ahora, debido a esto y al tremendo aguacero que está cayendo en la capital del país, el juego se ha retrasado una hora.

Mediante un comunicado, la FIFA confirmó que el partido entre México vs Inglaterra se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

Era algo que ya se esperaba, incluso se espera que durante el lapso del juego también caiga más lluvia y hasta tormenta eléctrica.

El calentamiento de ambos equipos comenzará a las 18:05 horas, la hora en donde se supone que iba a iniciar el encuentro.

Veremos cómo se va desarrollando el partido y si el clima puede retrasar aún más este encuentro.