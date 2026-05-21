Noruega anuncia convocatoria para el Mundial 2026 con Haaland y Odegaard liderando el regreso histórico

Después de casi tres décadas de ausencia, Noruega volverá a jugar una Copa del Mundo. Y el anuncio estuvo a la altura del momento histórico.

La federación noruega reveló este jueves su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 mediante un video narrado por el rey Harald V, quien apareció como una especie de guía ceremonial para acompañar el regreso de una generación que ha devuelto al país escandinavo a la élite del futbol internacional.

La convocatoria está encabezada por Erling Haaland, goleador del Manchester City, y por Martin Odegaard, mediocampista del Arsenal y capitán de la selección.

Noruega disputará su primera Copa del Mundo desde Francia 1998, un vacío demasiado largo para un país que durante años produjo talento ofensivo sin lograr convertirlo en clasificación. Esta vez lo hizo con autoridad. Ganó sus ocho partidos eliminatorios, incluso dentro de un grupo que incluía a selección de Italia.

Creemos que tenemos una plantilla fuerte. Es un grupo que ha conseguido grandes resultados durante mucho tiempo”, declaró el técnico Stale Solbakken.

El sorteo tampoco tuvo piedad. Noruega quedó ubicada en el Grupo I junto a selección de Francia, selección de Senegal e selección de Irak, uno de los sectores más exigentes del torneo.

En el video publicado en redes sociales, el rey Harald habló de la larga espera que vivió el país para regresar a un Mundial.

La esperanza perduró sobre grava, hierba y césped artificial. A través de largas distancias, ferris y pasos montañosos”, dijo mientras las imágenes mostraban paisajes nevados y regiones remotas de Noruega, muchas de ellas cercanas al Círculo Polar Ártico.

Además de Haaland y Odegaard, la lista incluye nombres consolidados del futbol europeo como Alexander Sorloth del Atlético de Madrid, Antonio Nusa del RB Leipzig, Julian Ryerson del Borussia Dortmund y Jorgen Strand Larsen del Crystal Palace.

También destaca la presencia de Oscar Bobb, una de las joyas jóvenes del futbol noruego.

La única sorpresa absoluta en la convocatoria es el portero Sander Tangvik, quien aún no debuta con la selección absoluta. Su inclusión se produjo después de que FIFA rechazara el cambio de nacionalidad deportiva del guardameta ruso-noruego Nikita Haikin por cuestiones de residencia.

Noruega jugará amistosos ante selección de Suecia y selección de Marruecos antes de debutar en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Irak. Convocatoria completa de Noruega para el Mundial 2026

Porteros

Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik.

Defensas

Kristoffer Ajer, Leo Ostigard, David Moller Wolfe, Fredrik Bjorkan, Marcus Pedersen, Torbjorn Heggem, Sondre Langas, Henrik Falchener, Julian Ryerson.

Mediocampistas

Morten Thorsby, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelonious Aasgaard, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge.

Delanteros

Alexander Sorloth, Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen.