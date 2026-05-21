Brugada reitera llamado a home office en CDMX durante inauguración del Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que se mantiene la convocatoria para que, durante el día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, -11 de junio- trabajadores de los sectores público y privado puedan aplicar home office, con el objetivo de disminuir la movilidad en esa fecha.

Aclaró que la medida no será obligatoria y dependerá de la decisión de cada institución, empresa o dependencia.

Siempre lo hemos dicho, es una convocatoria que estamos haciendo a las cámaras empresariales, a los empresarios, al sector privado y también al público, para que de manera libre y voluntaria puedan, durante el día de la inauguración del Mundial, ayudar a que sus empleados puedan llevar a cabo su trabajo desde casa”, expresó.

Brugada explicó que el esquema de home office busca contribuir a una mejor operación de la ciudad durante el arranque de la justa deportiva, al considerar la alta movilidad y concentración de personas que se prevé para esa fecha.

Es voluntario, es una convocatoria. Generalmente, ¿qué pasa en muchos trabajos? Que el día de los partidos prácticamente se suspende el trabajo y todos dedican tiempo a eso”, comentó.

Algunas instituciones ya comenzaron a pronunciarse sobre la propuesta, como el Instituto Nacional Electoral.

Ya dijo el INE que ese día va a pedirle a sus empleados que hagan trabajo en casa”, indicó.

Añadió que otros organismos y poderes federales asentados en la capital deberán valorar si se adhieren a la convocatoria, entre ellos el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

En contraste, Brugada adelantó que el Gobierno capitalino mantendrá operaciones presenciales debido a la carga de trabajo que implicará la organización y supervisión del evento internacional.

Como gobierno para nosotros es difícil porque vamos a estar muy ocupados trabajando y garantizando que todo salga bien”, puntualizó.

Obras para el Mundial están a punto de concluirse

Con avance de 90 por ciento en las obras de infraestructura rumbo a la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno Clara Brugada garantizó que todos los proyectos comprometidos estarán concluidos antes del arranque del Mundial, entre ellos el parque elevado sobre calzada de Tlalpan y la rehabilitación de la Línea 2 del Metro, los cuales se proyecta concluyan a finales de este mes.

Brugada dijo que el parque elevado, que se construye en calzada de Tlalpan, sobre el trazo de la Línea 2 del Metro, que conecta Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano, está en su recta final, para comprobarlo se proyectaron imágenes de los avances en el parque, que cuenta ya con luminarias LED y bancas elaboradas con materiales reciclables.

La obra será inaugurada al público el 31 de mayo, precisó el secretario de Obras, Raúl Basulto.

Detalló que prácticamente toda la superestructura ya fue montada, por lo que las labores se encuentran “en la recta final”, por lo que estimó que la obra quedará concluida el 31 de mayo.

Por supuesto que sí, la calzada flotante estará terminada. Es importante decir que se está construyendo un espacio público nuevo en la Ciudad de México, innovador, queremos que sea un espacio que detone el turismo y muchos procesos en la ciudad”, señaló.

Clara Brugada adelantó que sostendrá reuniones con empresas encargadas de las obras de modernización de la Línea 2 del Metro, porque los trabajos “comenzaron con retraso debido a la llegada tardía de recursos federales”.

Asimismo, anunció que este viernes realizará un recorrido por la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro, reabierta esta semana después de permanecer cerrada durante cinco meses por trabajos de rehabilitación.

Entonces, 90 por ciento de las obras del Mundial que llevamos hasta ahorita, se van a concluir como quedamos, mañana voy a ir al Metro Auditorio”, puntualizó.

Obras hidráulicas

La jefa de Gobierno destacó que las obras en el entorno del Estadio Azteca ya están concluidas, e incluyen mejoras prioritarias en servicios e infraestructura hidráulica.

El cien por ciento de lo que está alrededor del estadio, que era para nosotros lo más importante”, indicó.

Añadió que en los próximos días continuará una serie de inauguraciones de obras públicas en distintas alcaldías, entre ellas la Utopía “La Heroica”, que será abierta al público este domingo 24 de mayo, en la alcaldía Venustiano Carranza, un complejo de 10 hectáreas.

Todos estos días van a ser de inauguraciones, inauguraciones hasta antes del Mundial”, concluyó Clara Brugada.

jcp