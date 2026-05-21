¡Pumas Campeón! Revive cómo los felinos le ganaron el título al Cruz Azul en el estadio Olímpico

Era Pumas un equipo futurista. Con talentos que tenían una calidad inconmensurable: Hugo Sánchez, Manuel Manzo, Manuel Negrete, Enrique López Zarza... calidad pura en el mayor sentido de la palabra.

Y por eso ganaron el título a Cruz Azul en aquel medio día del 9 de agosto. Con el estadio Olímpico lleno, las gargantas enrojecieron con los cuatro goles que metieron en la vuelta y que sellaron el 4-2 en el global.

Los Pumas históricos de la 80-81, su recuerdo es perenne. Especial

A pocos minutos del final, Bora Milutinovic dejó el banquillo donde estaba su auxiliar Héctor Sanabria y se metió en el cuarto de utileria. Ahí vio las playeras que decían "Pumas Campeón" mientras el árbitro Antonio R. Márquez daba unos cuantos minutos más de agregado. Esas reliquias de tela las quisiera actualmente cualquier fanático de la UNAM.

Pumas fue un torbellino en la final de 1981

El partido fue ilusionante para los Pumas con Sánchez, Manzo, Tuca Ferreti, Negrete y López Zarza haciendo pedazos a los cruzazulinos que mantenían en la defensa a un cansado Miguel Ángel Cornero quien aún lesionado trató de evitar la catástrofe, Rafael Toribio que ayudó con un gol y Nacho Flores. Por cierto que su hermano menor, Luis, estuvo en la banca con los Pumas en una final especial para la familia, pues ambos vivían en la casa de sus padres aún.

Los hermanos Flores se enfrentaron sólo algunos minutos en la ida, partido que ganó Cruz Azul con gol de Adrián Camacho, pero la vuelta fue completamente distinta.

Un torbellino les pasó por encima. La velocidad y fino pie de los futbolistas de Pumas les destrozó el ánimo. Tuneles, paredes, tiros libres, lejanos y cercanos, recortes y gambetas, lo ofrecido en el Estadio Olímpico fue una obra maestra.

EL ÚLTIMO GOL DE HUGO SÁNCHEZ CON LOS PUMAS

Hugo Sánchez marcó de cabeza y con ellos su último gol como felino. A partir del silbatazo final era jugador del Atlético de Madrid y comenzaría su impresionante paso europeo. Por eso lo despidieron como torero, a hombros sacándolo de la cancha, bienaventurado y satisfecho de lo que hizo como jugador.

Hugo Sánchez se fue a España como campeón de liga en México. Mexsport

También amagó con irse Nacho Trelles, técnico del Cruz Azul que antes de la final sentenció que era lo último de su carrera, fue falso, siguió dos años más en La Máquina e incluso en la década de los 90 tuvo partidos con el Puebla.

Los Pumas coronaron una bella campaña en la que sólo estuvieron por debajo de los Tecos, pero conmejor futbol, jugadores de calidad que llegarían al Mundial de 1986 y el signo ganador que marcó a una generación entusiasmada con ellos.