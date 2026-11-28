Los pilotos mexicanos Noel León y Rafael Villagómez tuvieron una actuación destacada en la penúltima ronda de la FIA Fórmula 2, antesala de la Fórmula 1, durante la carrera sprint realizada este sábado en el circuito de Lusial, con el regiomontano consiguiendo un nuevo podio previo al inicio de la calificación del Gran Premio de Qatar.

Noel León, integrante de la escudería Campos Racing, firmó una actuación sólida que lo llevó hasta el tercer lugar del podio, escoltando al ganador Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) y al paraguayo Joshua Dürksen (Invicta Racing), quien cruzó la meta en la segunda posición. Por su parte, el del Bajío, Rafael Villagómez, piloto de Van Amersfoort Racing (VAR), concluyó en el octavo puesto para rescatar el último punto disponible en la carrera corta.

Desde el inicio de la prueba pactada a 23 vueltas, León se mantuvo en la pelea dentro de los cuatro primeros lugares, presionando al británico Freddie Slater y defendiendo su posición frente a los ataques de su propio compañero de equipo, el búlgaro Nikola Tsolov. En la vuelta 10, tras el primer reinicio provocado por un coche de seguridad, Slater sufrió una falla mecánica que lo obligó a abandonar en la penúltima curva, lo que abrió la puerta para que el mexicano escalara al tercer puesto.

En las vueltas finales, León resistió la presión constante de Tsolov, quien buscaba arrebatarle el último escalón del podio para recortar distancia en el campeonato. El mexicano aseguró el tercer sitio, resultado con el cual asciende a la quinta posición del campeonato de pilotos con 139 puntos, además de contribuir al liderato de Campos Racing en la tabla de constructores con 344 unidades.

Mientras tanto, Rafael Villagómez protagonizó un duelo directo por la zona de puntos frente a Oliver Goethe (MP Motorsport). Aunque cayó al noveno sitio en la vuelta 14, el incidente y trompo de su compañero Ugo Ugochukwu en el giro 18 le permitió recuperar el octavo lugar definitivo.

¿A qué hora y dónde ver la carrera feature de la F2 en Qatar?

La carrera principal (Feature Race) de la Fórmula 2 en el Circuito Internacional de Lusail se disputará este domingo 29 de noviembre a las 06:00 horas, tiempo del centro de México y podrá seguirse en vivo a través de F1 TV Pro y el sistema ViX.