Ronald Koeman muestra cariño por Carlos Salcido a 20 años del título obtenido con PSV

Los caminos del futbol volvieron a unir a Ronald Koeman y Carlos Salcido 20 años después. En la previo del Países Bajos Vs Japón del Mundial 2026, el exfutbolisza coincidió con el entrenador que lo llevó al PSV Eindhoven y con quien conquistó la Eredivisie.

El paso europeo de Carlos Salcido no se entendería sin la presencia de Ronald Koeman, estratega de la Selección de Países Bajos que intentará sumar su primer título en la historia de los Mundiales para el conjunto que en tres ediciones ya se quedó en el camino.

Sobre el terreno de juego de Dallas, Carlos Salcido esperaba en un costado de la cancha mientras que Ronald Koeman se acercó a él para saludarse e intercambiar palabras de aliento y agradecimiento.

Por supuesto, el momento no pasó desapercibido para el exlateral de la Selección Mexicana, quien en redes sociales compartió la felicidad de volver a compartir unas palabras con Koeman:

Siempre es un placer ver a personas, que te dejan mucho aprendizaje. En este bonito deporte llamado FUTBOL”.

La historia parecía que le iba a terminar beneficiando a Países Bajos frente a Japón, sin embargo, los nipones lograron regresar dos veces de una desventaja y empataron el compromiso que marcó el debut de ambos en el Mundial 2026, quedando a expensas de lo que ocurra en sus siguientes partidos para conocer si acceden a la siguiente Fase de la justa.

Países Bajos y Japón comparten el Grupo F del Mundial 2026, mismo que también integran Suecia y Túnez, combinados que debutarán en el torneo desde la cancha del Estadio Monterrey, recinto que estará albergando diversos compromisos de este mismo sector.

BFG