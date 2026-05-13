El calvario de Henry Martín: la desgarradora carta que rompe el silencio tras el penal fallado en CU

El golpe fue seco y todavía resuena. Henry Martín eligió las redes sociales para enfrentar el momento más difícil de su carrera con América. Tras fallar el penal que dejó fuera a su equipo ante Pumas. el delantero publicó una carta en la que asume la responsabilidad y expone el peso emocional de la eliminación.

La serie terminó 6-6 en el global. El último disparo pudo cambiar la historia, pero se convirtió en el instante que definió la caída. América quedó fuera y su capitán decidió no esconderse. Una carta desde la herida

Martín habló sin rodeos sobre lo que siente tras el error que marcó el cierre del torneo.

Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer.”.

El delantero se colocó en el centro de la escena, consciente de que el momento exige claridad más que justificaciones.

Sé lo que representa este club. Sé lo que significa ponerse esta camiseta y defender estos colores. Por eso sé que les fallé. No hay excusas, no hay palabras que cambien lo que pasó. Hay jugadas que se quedan para siempre en la cabeza… y ésta es una de ellas.”.

El peso del instante

El penal llegó en los minutos finales, con la serie abierta y el pase a semifinales al alcance. En ese tipo de escenarios, la figura del goleador suele ser sinónimo de certeza. Esta vez no fue así.

El error no sólo cerró la eliminatoria. Alteró la narrativa de un equipo que había construido su identidad reciente sobre la resiliencia. América, acostumbrado a reaccionar, se quedó sin respuesta.

No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad, como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente este club. Entiendo su enojo, su tristeza y su decepción, porque yo también la siento. Me duele fallarle a una afición que merece siempre celebrar campeonatos.”.

La reacción no tardó en llegar. Redes sociales, análisis y debate inmediato. La figura de Martín quedó expuesta en un entorno que no suele conceder tregua.

Aun así, el delantero también recibió respaldo. Compañeros y parte de la afición reconocieron su decisión de asumir el cobro en el momento más tenso del partido.

No hay palabras que alcancen para pedir perdón a la afición”.

Tras la eliminación, el plantel se reunió en instalaciones del club para cerrar el semestre. No hubo mensajes públicos extensos. El equipo entró en periodo vacacional y volverá el 8 de junio para iniciar la preparación rumbo al Apertura 2026.

El silencio institucional contrastó con la exposición individual de su capitán. Mientras el club bajó la cortina, Martín abrió su proceso.

La memoria del error

El futbol suele reducirlo todo a instantes. Un disparo, una decisión, un resultado. El penal fallado en Ciudad Universitaria ya forma parte de esa memoria.

Para Martín, el desafío será otro. Convertir ese momento en un punto de partida.

Volveré más fuerte. No voy a dejar de intentarlo”.

El mensaje no borra lo ocurrido. Tampoco lo pretende. Es una forma de asumirlo. En un equipo acostumbrado a la exigencia, la reconstrucción empieza desde ahí.