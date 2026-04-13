La zona de strike ya no se discute: la LMB entra en la era del umpire robot

La temporada 101 de la Liga Mexicana de Beisbol comienza con una escena que condensa pasado y futuro. Los Piratas de Campeche llegan a la capital para enfrentar a los Diablos Rojos del México y, en ese primer lanzamiento, no sólo arranca un calendario. También entra en operación una de las transformaciones más profundas en la historia reciente del circuito.

El sistema ABS, por sus siglas en inglés, Automated Ball-Strike System, deja de ser experimento y se vuelve norma. El llamado “umpire robot” no sustituye al juez del plato, pero sí redefine su margen. Un conjunto de cámaras de alta velocidad, instaladas alrededor del estadio, rastrea la trayectoria de la pelota desde que abandona la mano del lanzador hasta que cruza el plato. Ese recorrido se traduce en coordenadas tridimensionales que delimitan la zona de strike en tiempo real, ajustada incluso a la estatura del bateador.

El veredicto llega en milisegundos. Una señal electrónica confirma si el envío fue bola o strike. En algunos formatos, el umpire recibe la indicación por audífono y la canta. En otros, el sistema se activa bajo solicitud de revisión, una suerte de desafío que el bateador, el pitcher o el cátcher pueden pedir tras un lanzamiento dudoso. La decisión final ya no depende del ojo humano. Depende de una nube de datos que no parpadea.

Está temporada se va a utilizar en todas las plazas el sistema ABS, ha sido una gran inversión por parte de la Liga Mexicana de Béisbol. Hemos mantenido información con Grandes Ligas y ligas asiáticas que ya la utilizaban para tener la mejor experiencia para peloteros, managers y aficionados”, explicó Horacio De la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol.

La adopción del ABS en todas las plazas coloca a la liga en una conversación global. Major League Baseball incorporó esta temporada el sistema. En Asia, particularmente en Corea, el sistema ya forma parte del paisaje competitivo. La LMB toma esas referencias y las adapta a su escala, con una inversión que, hacia adentro, se describe como estructural.

El cambio tecnológico convive con un rediseño comercial. La liga presenta a Grupo Financiero Banorte como patrocinador principal y adopta una nueva identidad. LMB Banorte, la liga fuerte de México.

La presentación de la temporada reunió a figuras que representan distintas generaciones y geografías del béisbol. Managers como Benjamín Gil al frente de los Charros de Jalisco, Roberto Kelly con Toros de Tijuana, Omar Gastélum en Leones de Yucatán y Fernando Tatís Sr. en Algodoneros Unión Laguna. En el terreno, nombres como Ramiro Peña con Sultanes de Monterrey, Didi Gregorius en Unión Laguna y Alexis Wilson con Tigres de Quintana Roo.