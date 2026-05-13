'Canelo' Álvarez responde a las declaraciones de Jake Paul sobre una pelea oficial

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no tardó en responder al reto lanzado por el creador de contenido Jake Paul quien durante una transmisión en vivo realizada este miércoles 13 de mayo de 2026, el estadounidense afirmó que el enfrentamiento contra el mexicano era un hecho y lo describió como el evento de mayor magnitud para este deporte.

Paul aseguró contar con los 200 millones de dólares que Saúl Álvarez habría solicitado anteriormente como condición para aceptar el reto. Según el influencer, este monto representa un pago justo por lo que denomina "dinero fácil" para el campeón mexicano. Además, difundió el audio de una presunta conversación privada con Álvarez.

En la grabación, se escucha a Paul expresar admiración por la carrera del tapatío. Ante esto, Canelo Álvarez respondió con cortesía reconociendo la inteligencia del estadounidense antes de que la comunicación se interrumpiera. Paul insistió en que los aficionados esperan este combate y que está dispuesto a cumplir con las exigencias financieras del equipo de Álvarez.

La reacción de Saúl Álvarez en redes sociales

A pesar de la insistencia del norteamericano, la respuesta de Canelo Álvarez llegó unas horas más tarde, no en un comunicado oficial, sino utilizando sus redes sociales para publicar una indirecta compuesta por emojis de risa, interpretada por seguidores y analistas como una respuesta a las declaraciones de Paul ante sus menciones de que todo estaba listo.

En su cuenta en Instagram, Saúl Álvarez lanzó una indirecta a Jake Paul. Redes Sociales

Históricamente, el mexicano ha evitado dar validez a estos retos, argumentando que existe una brecha marcada en el nivel de competencia y trayectoria profesional entre ambos. Mientras Paul busca formalizar el encuentro bajo un esquema de alto impacto mediático, Álvarez mantiene la postura de priorizar compromisos dentro del ámbito deportivo tradicional.

Sumado a esto, Álvarez aún se encuentra bajo contrato con Turki Alalshikh, quien tiene planes de expandir la sociedad que actualmente tienen.