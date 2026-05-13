¿Robo a Chivas? La polémica jugada que rescató a Cruz Azul en Semifinales

El primer capítulo de las Semifinales del Clausura 2026 entre Cruz Azul y el Guadalajara se vio envuelto en una controversia reglamentaria durante la segunda parte del partido en el Estadio Banorte con una jugada que terminó en penal y, le permitió al equipo cementero empatar el cotejo.

Al minuto 50 de tiempo corrido, una acción dentro de los linderos del área rojiblanca alteró el desarrollo del juego y permitió que la escuadra celeste rescatara un resultado importante. El incidente se produjo exactamente sobre la línea del área grande, donde se registró un contacto entre el defensor tapatío Bryan González y el atacante nigeriano Christian Ebere.

Tras la caída del delantero, el árbitro central Maximiliano Quintero fue notificado por el equipo del VAR sobre la existencia de una posible falta cometida por el ‘Cotorro’ González. No obstante, el colegiado decidió no acudir a la pantalla de revisión ubicada a pie de campo, confiando plenamente en la comunicación recibida desde la cabina para ratificar su decisión.

Esta determinación desembocó en el señalamiento de la pena máxima, la cual fue convertida por el equipo de la Noria para establecer el empate parcial de 2-2.

La postura de "El Cantante" Guerrero sobre el arbitraje

La resolución de la jugada generó reacción inmediata en el analista de TUDN, Fernando Guerrero, conocido popularmente como "El Cantante", quien utilizó su cuenta de X para desestimar la decisión de Quintero y explicar por qué, desde su perspectiva técnica, la infracción fue inexistente.

"Nunca es penal. Ebere de @CruzAzul abre la pierna izquierda (lanza) y él provoca el contacto con ese movimiento, el jugador de @Chivas no comete ninguna falta en ese contacto.".

Para el analista, el delantero fue quien propició el choque de manera antinatural al lanzar su pierna, lo que exonera de cualquier responsabilidad al jugador de las Chivas.

Para algunos aficionados, esta postura no es la correcta. “No abre la pierna para provocar el contacto, abre la pierna para cubrir el balón. Tampoco me parece penal, pero así también han marcado muchísimos. Todo sería más fácil si ustedes los árbitros lograran ponerse de acuerdo en sus criterios”, le respondió un usuario en X.

Incluso hubo algunos que hablaron de complots contra las Chivas. “Simplemente Azcarraga tiene dada la orden de que Chivas no puede ser campeón y lo va a impedir a como de lugar. Pero la culpa es nuestra por seguir consumiendo este producto de mierda que es la LigaMx y a la selección”, escribió un usuario en X.