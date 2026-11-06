‘No me siento culpable”, Jorge Jesus responde al retiro de Cristiano

El técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesus, respondió que no se siente culpable sobre el retiro de Cristiano Ronaldo y reiteró que tomó una decisión pensando en el combinado luso, después de la tensión entre él y el futbolista del Al Nassr.

“Tomé una decisión como entrenador. Una decisión pensando en mi equipo, en la selección portuguesa. Soy consciente de que no hice nada para esto ocurriera. No me siento culpable de nada”, indicó el técnico de Portugal.

Según el técnico de Portugal, iba a convocar a Cristiano Ronaldo para los partidos de la UEFA Nations League Reuters

Jorge Jesus presentó este viernes 6 de noviembre de 2026, la convocatoria de Portugal para enfrentar los partidos ante Dinamarca y Gales de la UEFA Nations League. El técnico pensaba en convocarlo, pero acepta la decisión del jugador.

“Claro que pensaba que volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Tengo que respetarlo. El decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder”, indicó.

Cristiano Ronaldo sumó 234 partidos y 146 goles con la selección de Portugal Reuters

El pasado jueves 5 de noviembre, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal, tras 234 partidos y 146 goles.

“Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada”, indicó el técnico.

Por su parte, Pedro Proenca, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, juró que rendirán homenaje a la contribución de Cristiano, aunque no confirmó si CR7 aceptará un partido de despedida.

“Ningún homenaje será jamás suficiente para agradecerle todo lo que ha hecho por el futbol portugués, por Portugal. Haremos todo lo posible para honrar el legado que nos deja. Todo lo que ha hecho merece ser honrado y celebrado”, señaló.