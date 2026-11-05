Se acabó la magia: Messi y Cristiano dijeron adiós a sus selecciones

Llegó el día que nadie quería escuchar: el que las leyendas dejaron sin magia a sus selecciones. Lionel Messi se retiró el pasado mes de octubre con Argentina tras la muerte de su papá (el anuncio lo dio el 31 de agosto), mientras que el 5 de noviembre de 2026, Cristiano Ronaldo dijo adiós a Portugal marcado por el conflicto con el técnico Jorge Jesús.

Números de Messi con Argentina: 208 partidos, 126 goles. Campeón del mundo en 2022, bicampeón de la Copa América. Se retiró de la Albiceleste a los 39 años.

Números de Cristiano Ronaldo con Portugal: 234 partidos, 146 goles. Campeón de la Euro 2016 y de las Ligas de Naciones de 2019 y 2025. Se retiró a los 41 años. Posee el récord histórico de partidos y goles internacionales.

MESSI Y CRISTIANO, SU GRADUACIÓN COMO MITOS

Lionel Messi disputó su primer Mundial, 10 meses después de su debut con la selección de Argentina ante Hungría. El técnico José Pekerman lo mandó al campo al minuto 74 del segundo partido de la Fase de grupos, cuando La Albiceleste vencía 3-0 a Serbia y Montenegro, un 16 de junio de 2006.

El 6 de octubre de 2026, Lionel Messi tuvo su partido de despedida con la selección de Argentina Reuters

De inmediato, se hizo presente al dar una asistencia a Hernán Crespo a los cuatro minutos de haber ingresado y cerró su partido con un gol en la victoria de 6-0. El momento tuvo otro aliciente: a unos días de cumplir 19 años.

Messi y Argentina sumaron varias frustraciones: eliminados en Cuartos de final del Mundial 2010 y 2014 (hizo cuatro goles), una final que perdió ante Alemania en el Maracaná, finales perdidas de la Copa América en 2015 y 2016, ésta última lo llevó a su primer adiós con su selección a los 29 años, aunque dos meses después le dio un giro a su decisión.

En 2021 todo cambió. Argentina y Messi se sacaron la espina al conquistar la Copa América tras vencer 1-0 a Brasil. El “10” compartió el liderato de goleo y terminó como máximo asistente del torneo.

Lionel Messi se despidió de la selección de Argentina en un amistoso contra Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires Reuters

En 2022 conquistó el mundo, al ganar la Copa Mundial de Qatar.

En 2024, Argentina y Messi volvieron a levantar la Copa América y en 2026 disputó su último Mundial, donde dejó un registro de 21 goles.

Por su parte, el legado de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal duró 23 años, tras comenzar en agosto de 2003 y que cambió su vida para siempre.

Cristiano Ronaldo conquistó la Eurocopa 2016 Reuters

Disputó seis Mundiales y en todas anotó, marcando un récord sin precedente. En 2006 inició su camino en Copas del Mundo con 21 años, anotando su primer gol contra Irán en la Fase de Grupos. En total, en el torneo marcó en 11 ocasiones.

Sus números en Copas del Mundo: 27 partidos, 11 goles y dos asistencias.

Fue capitán de Portugal en la conquista de la Euro 2016 y de las Ligas de Naciones de la UEFA de 2019 y 2025.

Cristiano Ronaldo participó en seis Mundiales, en todos anotó Reuters

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de las Eurocopas con 14 goles y el que más ediciones ha disputado, con seis.

"A lo largo de mi carrera con la selección, traté de superar mis límites. Quería ganar. Quería ser el mejor. Quería hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esto. Hubo victorias que nunca olvidaré, y derrotas que aún hoy me cuesta recordar. Yo también fallé y sufrí por no poder darle a los portugueses lo que tanto quería”, indicó CR7.