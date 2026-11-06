Santos pinta de color esperanza el Estadio Banorte y llama con destino a Liguilla

Santos derrotó 0-2 al Atlante durante la Jornada 16 del Apertura 2026 y consiguió 3 puntos de oro que le aseguran su sitio en la Liguilla al finalizar la actividad del fin de semana; los laguneros aún no se encuentran matemáticamente clasificados a la Fiesta Grande, sin embargo, son de los favoritos para terminar entre los 8 mejores del certamen.

En el partido que marcó el último de los Potros de Hierro como locales durante su torneo de regreso a la Liga MX, Miguel Herrera y compañía buscaban despedirse con un triunfo ante su afición, sin embargo, la temprana expulsión de Aarón Quirós en el 15’ de tiempo corrido, complicó el trámite para el Equipo del Pueblo.

'Gato' Ortiz muestra la tarjeta roja al 15' tras falta de Aarón Quirós en el Atlante Vs Santos del Apertura 2026. Mexsport

La primera parte contó con dominio por parte de los laguneros que recibían el apoyo de los miles de seguidores verdiblancos que se dieron cita al recinto tres veces mundialista, solo que ninguna de las acciones generaría el peligro suficiente para increpar el arco de un Óscar Jiménez que es bien querido por la afición azulgrana.

Para la segunda parte, Renato Paiva movió las piezas en su banquillo y Tahiel Jiménez fue la respuesta perfecta, ya que en apenas 18 minutos sobre el terreno de juego logró convertir el 0-1 tras un remate cruzado que llenaba de alegría e ilusión a unos Guerreros que comenzaban a saborear la victoria (67’).

El color esperanza de un equipo que contaba con 0 puntos tras los primeros 5 juegos del Apertura 2026 volvió a lucir y, con una calca de la primera anotación -pero por el costado contrario- Esteban Lozano sentenció al 77’ (0-2) y concretó un triunfo que huele a Liguilla.

Con el resultado obtenido, Santos duerme en el 5º sitio de la tabla general y asegura su permanencia en sitios de Liguilla al finalizar la actividad del fin de semana sin importar lo que hagan sus rivales directos: León, Monterrey y Pumas; Atlante -ya eliminado- es 16º.

Así pinta la Jornada 17 para Santos y Atlante

El último compromiso de la Fase Regular para ambos conjuntos se disputará una vez concluida la Fecha FIFA, mismo en el que los Potros de Hierro de Miguel Herrera viajarán a la frontera del país para medirse a unos necesitados Xolos, mientras que los laguneros se jugarán el todo por el todo frente a León en un auténtico compromiso adelantado de Liguilla:

Xolos Vs Atlante / viernes 20 de noviembre, 21:00 horas - Estadio Caliente.

Santos Vs León / sábado 21 de noviembre, 17:00 horas - Estadio Corona.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Santos se jugará la calificación a la Liguilla del Apertura 2026 cuando enfrente a León en la Jornada 17; Atlante ya está eliminado. Mexsport

BFG