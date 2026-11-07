Liga Femenil BBVA: Así se jugará la Liguilla del Apertura 2026

Una nueva Fase Regular de la Liga Femenil BBVA concluyó y, bajo el nuevo formato, se determinaron los enfrentamientos para la Liguilla, misma que arrancará con los Cuartos de Final; estas son las eliminatorias del Apertura 2026, formato y sede de los compromisos.

Tras los 14 partidos de Fase Regular que disputó cada uno de los conjuntos en este Apertura 2026 de la Liga MX, los equipos que lograron clasificar a la Liguilla son: América, Monterrey, Tigres, Chivas, Pumas, FC Juárez, Toluca y Pachuca.

Equipos eliminados Grupo A: León, Santos, Cruz Azul, Querétaro y Atlante.

Equipos eliminados Grupo B: Atlético San Luis, Atlas, Tijuana, Puebla y Necaxa.

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Por su parte, así se disputarán los Cuartos de Final correspondientes al Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA:

(1ºA) Monterrey Vs Pachuca (4ºB)

La última ocasión en la que se enfrentaron fue durante las Semifinales del Clausura 2026, donde las Tuzas se impusieron 2-0 en la ida y posteriormente cayeron 4-1 en la Sultana del Norte ante las Rayadas que terminarían accediendo a la contienda por el título; no se midieron en la recién concluida Fase Regular.

Ida: Estadio Hidalgo.

Vuelta: Estadio BBVA.

Monterrey cerrará como local la eliminatoria ante Pachuca en los Cuartos de Final del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA. Mexsport

(1ºB) América Vs Toluca (4ºA)

Águilas y Escarlatas no se midieron durante la Fase Regular del Apertura 2026, por lo que su más reciente enfrentamiento se remonta a las Semifinales del Clausura 2026, donde las comandadas por Ángel Villacampa se impusieron 1-7 en la cancha del Estado de México y posteriormente cerraron la eliminatoria con una ajustada derrota de 4-3 en el Coloso de Santa Úrsula; las azulcremas terminarían coronándose.

Ida: Estadio Nemesio Diez.

Vuelta: Estadio Banorte.

América volverá a recibir a Toluca en la vuelta de una Liguilla; en el más reciente antecedente, las Águilas ganaron 11-4 en el global. Mexsport

(2ºA) Tigres Vs Pumas (3ºB)

Con la encomienda de salir con el puño en alto, Pumas desafiará los pronósticos en los Cuartos de Final del Apertura 2026 cuando se midan ante las Amazonas, conjunto que durante la Jornada 10 de la Fase Regular visitó la CDMX para derrotar 1-3 a las del Pedregal.

Ida: Estadio Olímpico Universitario.

Vuelta: Estadio Volcán Universitario.

Tigres ya venció a Pumas durante la Fase Regular del Apertura 2026 al imponerse 1-3 en CDMX. Mexsport

(2ºB) Chivas Vs FC Juárez (3ºA)

Finalmente, en la eliminatoria que cerrará la actividad de los Cuartos de Final, Chivas tratará de volver a imponer condiciones ante unas Bravas que sueñan con un histórico boleto hacia las Semifinales del certamen; durante la Jornada 10 de la Fase Regular, las tapatías hicieron pesar la localía y se impusieron por la mínima diferencia (1-0).

Ida: Estadio Olímpico Benito Juárez.

Vuelta: Estadio Akron.

BFG