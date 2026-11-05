Figuras se rinden ante Cristiano Ronaldo: ‘leyenda’, ‘gracias’

Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal a los 41 años, con 234 partidos internacionales y 146 goles. Ante ello, varias figuras se rindieron ante el luso, calificándolo como leyenda, mientras equipos y leyendas le dieron las gracias por lo que aportó al futbol, además de destacar su legado.

“Leyenda”, fue la reacción de Neymar en la publicación de Cristiano en redes sociales.

Cristiano Ronaldo y Portugal ganaron la Eurocopa 2016 Reuters

“Era una película hermano. Mi chico”, mencionó Rio Ferdinand.

“El futbol está perdiendo algo especial cuando Cristiano se aleja de Portugal. La gente puede debatir quién es el mejor, pero nadie puede debatir su mentalidad, su hambre y lo que ha logrado. No reemplazas a un jugador como Cristiano. Simplemente esperas a la próxima generación y esperas que puedan crear, aunque sea la mitad de los recuerdos que él le dio a Portugal”: Zlatan Ibrahimovic.

Cristiano Ronaldo jugó 234 partidos internacionales con Portugal y marcó 146 goles Reuters

“La gente ama discutir. Messi o Ronaldo. He jugado con Leo, así que sabes dónde está mi corazón. Pero no puedes hablar del futbol moderno sin Cristiano. La obsesión, el cuerpo que mejoró con la edad, el deseo de marcar y de ganar — fue implacable. Sin esa obsesión, nunca habríamos visto al jugador que tuvimos”: Thierry Henry.

“Felicidades por una increíble carrera internacional”: Manchester United.

Cristiano Ronaldo y Portugal conquistaron las Ligas de Naciones de 2019 y 2025 Reuters

“Forever my Goat. Gracias”, indicó Leandro Fernández.

“Solo una persona marcó en seis torneos diferentes de la Copa Mundial de la FIFA. Esa persona es Cristiano Ronaldo”, destacó la FIFA.

“Cristiano Ronaldo. CR7. Cris. El Bicho. La Leyenda”, señaló la cuenta de la Copa Mundial FIFA.

“El que inspiró a una generación. Gracias Cristiano”, destacó la Premier League.

“Gracias Cristiano. Más de dos décadas de pasión inigualable, goles inolvidables y un legado eterno. Un capitán que cambió el futbol portugués para siempre”, indicó el Balón de Oro.