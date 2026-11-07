Nueva 'desatención arbitral' genera frustración en Miguel Herrera

Miguel Herrera y Atlante cayeron en el último compromiso como locales en el Apertura 2026 de la Liga MX, sin embargo, la polémica no terminó alejada del compromiso en donde Santos se marchó con los 3 puntos a Torreón de cara a una encaminada clasificación rumbo a la Liguilla.

En busca de darle un triunfo a su afición en este último compromiso en el año que Atlante disputó en la cancha del Estadio Banorte, los comandados por Miguel Herrera saltaron al terreno de juego en busca de proponer el compromiso, solo que la expulsión de Aarón Quirós en el minuto 15 modificó por completo los planes del club azulgrana.

Pese al hombre de menos, Atlante logró mantener el cero en su arco, sin embargo, el estratega de los Potros de Hierro fue contundente al mostrar su frustración por la disparidad en los criterios arbitrales dentro del Apertura 2026 de la Liga MX:

“Lo que nos ha pasado en el torneo, frustrado. El equipo que jugó al futbol, el que intentó hacer los goles fue el Atlante hasta que recibimos el gol. Nos hace falta un poquito de viveza (…) tuvimos 5 oportunidades claras de gol y un penal que no se marcó”.

Santos se jugará la calificación a la Liguilla del Apertura 2026 cuando enfrente a León en la Jornada 17; Atlante ya está eliminado. Mexsport

Detallando el momento de la jugada que terminó en expulsión para Atlante, Miguel Herrera fue contundente durante la conferencia de prensa post-partido, misma en donde lamentó la decisión tomada por Marco Antonio El Gato Ortiz:

“Es el mismo penal que se marcó contra Pumas en el minuto 2 (partido de Santos ante los universitarios en Torreón), fue penal y expulsión. Fue la misma jugada, ésta ni siquiera la fueron a ver. La nuestra la revisaron, es foul, jugada de gol no es, en la toma abierta Nico va cerrando del otro lado”.

El viernes 20 de noviembre, Atlante cerrará su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX cuando enfrente a Xolos en la Jornada 17, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Caliente y en donde los fronterizos necesitarán de la victoria para seguir manteniendo el sueño de calificar a la Liguilla; tras el silbatazo final, El Equipo del Pueblo estará de vacaciones hasta el mes de diciembre, momento en el que comenzarán a preparar el inicio del Clausura 2027.

BFG