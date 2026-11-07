Frentes Políticos / 7 de noviembre de 2026

1. Institución herida. El líder de la mayoría en San Lázaro, Ricardo Monreal, considera que para resolver la situación que enfrenta el INE se necesita una figura que encabece la presidencia del organismo, por consenso. El coordinador de los diputados de Morena dijo que deberán hacerse las indagaciones para determinar “desde cuándo se han presentado estas irregularidades”, pero mientras se acumulan las carpetas y comienzan a detectarse a los responsables, lo importante es la reestructuración del instituto. “Vamos a intentar resolverlo de la mejor forma”, planteó Monreal. El INE que dejó Guadalupe Taddei necesita cirugía mayor. Está en proceso.

2. Putrefacción. El asesinato del regidor de Morena Gabriel Rivas, en Cuernavaca, retrata una realidad que el gobierno de Margarita González Saravia no puede esquivar. El edil había denunciado presuntas irregularidades en permisos inmobiliarios y licencias para bares. En un video difundido en redes, dijo que recibió advertencias por votar contra nuevos permisos y mencionó el temor a represalias de grupos criminales. No está acreditado que esas amenazas hayan provocado su asesinato, pero esto exige una investigación a fondo. Si una autoridad del partido en el poder pidió ayuda y González Saravia no se la dio, ¿qué esperan los demás?

3. Superpoderosa. Rocío Nahle gobierna Veracruz con una regla que no aparece en los manuales: primero nombra y después pregunta si la ley lo permite. Ramón Enrique Martínez ocupó durante cuatro meses la dirección de la Escuela Veracruzana de Servicios Turísticos, sin el aval del Congreso, pese a no cumplir el requisito de residencia señalado por la oposición. Ahora se busca obtener la dispensa legislativa, cuando el funcionario ya ejerció el cargo. No es el único caso. Héctor Yunes denunció desde tribuna que pretenden regularizar decisiones ya consumadas. Hay descontento, sí, pero una duda básica, ¿nadie le pone límites a la gobernadora?

4. Formas perdidas. En San Lázaro, la comparecencia de los funcionarios de salud terminó en gritos, pancartas, manotazos y micrófonos arrebatados. El PAN exigió respuestas por el desabasto de medicamentos y las deficiencias del IMSS y del sistema sanitario; Morena respondió con descalificaciones. Éctor Jaime Ramírez Barba y Pedro Zenteno protagonizaron el choque, mientras David Kershenobich, Zoé Robledo, Martí Batres y Alejandro Svarch esperaban rendir cuentas. La oposición tiene derecho a cuestionar y el oficialismo, la obligación de transparentar. El Congreso no es un ring de boxeo. Menos gritos y más respuestas.

5. Bajo sospecha. Nayarit está en el radar de Washington, que se intensificó tras el desplome de una aeronave en Ixtlán del Río. Referencias periodísticas sostienen que agencias de EU investigan posibles conexiones entre redes criminales, políticos y empresarios, que podría alcanzar a quienes buscan cargos públicos en 2027. Y la eventual extradición de Audias Flores, El Jardinero, presunto operador del CJNG, podría aportar información sobre esas redes. El gobernador Miguel Ángel Navarro queda inevitablemente bajo el foco. Estos vínculos serán tema de agenda... Avisados.