Grupo de Homicidios investiga la muerte de Jesús de Miguel

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional abrió una investigación por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, después de sufrir un choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono.

Las autoridades judiciales de Canarias dijeron que la apertura de una investigación sobre la muerte de De Miguel era un procedimiento habitual, ya que cualquier fallecimiento considerado no natural conforme a la legislación española da lugar automáticamente a una investigación judicial.

El impacto entre el delantero y el portero se produjo en los minutos finales del partido que se disputó el lunes 2 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando Jesús de Miguel quería controlar el esférico en medio campo, recibió el impacto del arquero.

El delantero recibió reanimación cardiopulmonar (RCP), se recuperó y después fue ingresado en la UCI del Hospital de La Candelaria, donde falleció en la mañana de este miércoles.

CONVOCAN A UN MINUTO DE SILENCIO EN EL ESTADIO POR LA MUERTE DE JESÚS DE MIGUEL

La Federación de Peñas del CD Tenerife convocó a un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel en la puerta 9 del Estadio Heliodoro Rodríguez López, en específico en la grada de la Herradura, a las 18:00 horas locales.

La puerta 9 del estadio se convirtió en el lugar de encuentro de los aficionados, que dejan mensajes de ánimo y condolencias, así como ramos de flores en modo de homenaje.

EL TENERIFE PIDE APLAZAR SUS DUELOS DE COPA Y LIGA

Felipe Miñambres, presidente del Tenerife, aseguró que homenajearán al futbolista Jesús de Miguel y lo llevarán siempre en el corazón.

“Ha sido una situación increíble y una desgracia grandísima la que hemos sufrido”, indicó.

Asimismo, señaló que pidió a LaLiga suspender el partido contra el CD Badajoz de la Copa del Rey que se realizaría este miércoles, y el partido ante el Granada de la Jornada 13, previsto para el sábado.

“Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta. Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos”, explicó, avanzando que volverían a competir el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.